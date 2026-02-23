Villamossal ütközött egy autó Újbudán, két embert a tűzoltók szabadítottak ki a roncsból

autó;villamos;Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;tűzoltók;karambol;

Jelzőlámpás kereszteződésben történt a baleset.

Összeütközött egy villamos és egy személyautó a budapesti XI. kerületben a Fehérvári út és a Fonyód utca kereszteződésnél kora délután – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.

– Az autó kidöntött egy közlekedési jelzőlámpát is. Két ember beszorult, őket a fővárosi hivatásos tűzoltók szabadították ki az összetört járműből – tették hozzá. A Baleset-info arról számolt be, hogy a balesetet szenvedett jármű egy Suzuki Swift volt, amelyből feszítővágóval tudták kiszabadítani az utasokat.

A BKK Info Facebook-oldala szerint 17-es villamos a Savoya Park és Albertfalva kitérő között, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos Budafok kocsiszín és az Albertfalva kitérő között több mint egy óráig nem közlekedtek, a Savoya Park és Albertfalva kitérő között pótlóbusz szállította az utasokat. A forgalom délután háromnegyed négyre állt helyre.