Megtalálták Egressy Mátyás holttestét

Február 21-én megtalálták az eltűntként keresett Egressy Mátyás holttestét - jelentette be a Budapesti Rendőr-főkapitányság
A fiú testére délután a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre, már a helyszínen bizonyosodott be minden kétséget kizáróan, hogy a 2026. január 17. óta eltűntként keresett 18 éves fiút találták meg.
Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát.A család szerint nagy valószínűséggel Egressy Mátyás zuhant a Lánchídról a DunábaBúcsúzik Egressy Mátyástól iskolája, a Vörösmarty Mihály Gimnázium