Megtalálták Egressy Mátyás holttestét

Á. B.

Duna;holttest;eltűnés;

2026-02-23 13:35:00 CET

A BRFK közlése szerint az ügyben bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Február 21-én megtalálták az eltűntként keresett Egressy Mátyás holttestét - jelentette be a Budapesti Rendőr-főkapitányság

A fiú testére délután a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre, már a helyszínen bizonyosodott be minden kétséget kizáróan, hogy a 2026. január 17. óta eltűntként keresett 18 éves fiút találták meg.

Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát.