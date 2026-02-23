Többen légúti irritációra panaszkodtak, ki kellett üríteni egy mezőkövesdi iskolát

Mezőkövesd;iskola;Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;kiürítés;szúrós szag;

2026-02-23 21:32:00 CET

Az nem derült ki, mi okozta a tüneteket.

Többen légúti irritációra, rosszullétre panaszkodtak hétfő délután egy mezőkövesdi iskolában, a Mátyás király úton, emiatt ki kellett üríteni az épületet - tájékoztatott honlapján a Katasztrófavédelem.

A közlemény szerint a hivatásos tűzoltók kiérkezéséig mindenki elhagyta az oktatási intézményt. Az egységek átvizsgálták az érintett épületrészt, ahol korábban a szúrós szagot tapasztalták, majd az egész iskolát is. A felderítésben a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi mobil laborja is részt vett - tájékoztattak.

Mint közölték, a tűzoltók érzékszervekkel, és a mérőműszerekkel sem tapasztaltak eltérést a levegő minőségében, egészségre ártalmas anyag nem volt kimutatható. Az épületet a gázszolgáltató szakemberei is átvizsgálták, gázszivárgás nem történt. A katasztrófavédelem szerint nem zárható ki, hogy egy régi klímaberendezésből szivárgott el a hűtőközeg, ennek a lehetőségét szakemberek bevonásával vizsgálják.