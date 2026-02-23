A fideszes Boldog István kiposztolt egy mesterséges intelligenciával generált képet, majd krumpliosztással vádolta meg Magyar Pétert

Fidesz;mesterséges intelligencia;Boldog István;krumpliosztás;Tisza Párt;

2026-02-23 20:53:00 CET

Megpróbálta.

A hvg.hu szúrta ki a tegnap közzétett fotót, amelyen egy tiszás aláíró stand látható, előtte pedig néhány zsák krumpli és alma. „Aki aláír kap egy zsákkal? Peti ez nagyon gáz!” - írta a fideszes politikus egy ukrán zászló társaságában. A poszt szépséghibája, hogy a Google Gemini mesterséges intelligencia vízjele ottmaradt a kép jobb alsó sarkában.

A kommentelők ezt jelezték is, mire Boldog István törölte a képet és csak egyetlen mondatot hagyott meg a posztból. „Aki aláír kap egy zsákkal?” - ennyi látható jelenleg a posztból, meg alatta a kamuzást jelző hozzászólások.

A Fidesz láthatóan mindenféle gátlás nélkül használja a mesterséges intelligenciát propagandaüzeneteinek terjesztésére. A minap például egy olyan videót tettek közzé, amelyen az látható, hogy egy édesapát fejbelőnek a fronton, azt sugalmazva, hogy ha a Tisza Párt nyeri meg az áprilisi választást, akkor Magyarország belép az orosz-ukrán háborúba. Ez már sokadik AI-videója a kormánypártnak, előtte egyebek közt a nem létező Tisza-adóról gyártottak mesterséges intelligenciával generált tartalmakat. Ezek egyikében például az látható, hogy Magyar Péter kézzel beletúr egy tortába, szemléltetve az adózást.

A Tisza állítólagos adóemelési terveiről szóló kampányüzenetek alapját ugyancsak egy olyan, több száz oldalas anyag szolgáltatta, amely a kormányközeli Indexen jelent meg, és amelyről szintén kiderült, hogy minden jel szerint mesterséges intelligenciával generálták: a szöveg egyebek közt nem létező tanulmányokra hivatkozik, és benne maradt a prompt, azaz az AI-nak adott utasítás is. A bíróság azóta szintén megállapította, hogy az Index által közölt anyagnak nincs köze a Tisza Párthoz - miután a Fidesz milliárdokból felépített erre egy nemzeti konzultációt is.