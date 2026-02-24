Orbán Viktor Magyar Péterékről: Az ellenfél nem ügyetlen, de gátlástalan

választás;Fidesz;Orbán Viktor;Sülysáp;Magyar Péter;Tisza Párt;

A miniszterelnök egy sülysápi kampánygyűlésen arról beszélt, hogy jelenleg a Fidesz-KDNP 65 választókerületben vezet biztosan.

„Ha holnap reggel lennének a választások, akkor a becsléseim szerint vezetünk ma olyan 65 egyéni választókerületben” – jelentette ki Orbán Viktor hétfő este egy sülysápi kampánygyűlésen.

A 24.hu tudósítása szerint a miniszterelnök a a Pest vármegyei településen a puha beszéd abbahagyásáról beszélt, és arról, hogy eljött a kampány azon időszaka, amikor világosan oda kell csapni az asztalra. Az eseményen – ahova saját bevallása szerint a kedélyeket hűteni és a feladatokat átvenni érkezett – az ellenfeléről elismerte, hogy nem ügyetlen, de szerinte gátlástalan és szégyentelen.

A kormányfő kiemelte, Pest vármegye 07. számú körzete „egy nagyon nehéz” egyéni választókerületté vált. Úgy látja, mindig szilárd nemzeti-jobboldali választókerületnek, de itt változások történtek, és ma már nem olyan egyértelmű a helyzet, sokkal többet kell dolgozni a mandátumért. A Fidesz-KDNP jelöltje itt Katus Norbert, aki Orbán Viktor elmondása ő nincs benne a 65-ben, akivel nyerésre állnak.

A lap kérdésére, mi i lehet az oka, hogy a saját maga által idézett mérések szerint az utóbbi fél évben 15 mandátumot veszített a Fidesz, Orbán Viktor azt mondta: „Ne tessék izgulni, megnyerjük!”