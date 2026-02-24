Távol maradtak a fideszes képviselők, bojkottálták a gödi Samsung ügyében összehívott rendkívüli ülést

Fidesz;rendkívüli ülés;Göd;Samsung gyár;Samsung;Samsung SDI;

2026-02-24 07:15:00 CET

A Fidesz és a KDNP frakcióvezetői szerint a kormánypárti képviselők azért maradtak távol, mert szerintük az ülés összehívása egy „álhíren alapul” és a választási kampány részét képezi.

Határozatképtelenség miatt csak napirend előtti felszólalások hangzottak el a parlament hétfő esti rendkívüli ülésén, amelyet az MSZP kezdeményezett a gödi Samsung-gyárban felmerült szabálytalanságokkal kapcsolatban, illetve az akkumulátorgyártó és -feldolgozó vegyi üzemek azonnali ellenőrzését sürgetve. A kormánypárti képviselők viszont nem mentek el az ülésre, mégpedig azért, mert szerintük annak összehívása egy „álhíren alapul”.

Dócs Dávid (Mi Hazánk) napirend előtti felszólalásában azt mondta, a kormánynak évek óta tudomása volt arról, hogy „nem kicsi” a szennyezés mértéke a gödi Samsung-gyárban. A környezethasználati engedély semmit nem ér ebben az országban, hiszen, ha van ennek a gyárnak, akkor is mérgez, ha pedig nincs, akkor is zavartalanul működik tovább – hangoztatta.

Brenner Koloman (Jobbik) arról beszélt, hogy az Országgyűlésnek törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy hibernálják a szennyező akkugyárakat. Rámutatott: hosszú évek óta szisztematikus probléma van a szennyező ipari létesítmények ellenőrzésével és a környezetvédelmi garanciák betartásával Magyarországon, amit veszélyesnek nevezett. Aggasztónak tartja, hogy az Orbán- kormány veszélyezteti a magyarokat, a saját politikai és a gazdasági körök érdekeit a magyarok érdekei elé helyezik.

Komjáthi Imre (MSZP) elmondta, a kormánypárti képviselők arra hivatkozva maradtak távol a rendkívüli üléstől, hogy az összehívás indoka a kampány részét képező „álhíren alapul”, majd arról beszélt, számos hatósági intézkedés és döntés mutatja a probléma valós voltát. Rónai Sándor (DK) azt mondta, hogy amikor a gödi Samsung-gyár 2019 és 2022 között 88 tonna magzatkárosító oldószert bocsátott ki a levegőbe, Tuzson Bence jelenlegi igazságügyi miniszter a Pest megyei 5-ös számú választókerület egyéni képviselője volt. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy az üzem dolgozói 2021-2022. között legalább 133 alkalommal voltak kitéve mérgező anyagoknak.

Tuzson Bence 2023-tól miniszterként ott ült a kormányüléseken és a „sajtóban megjelent információk szerint következetesen védte a Samsung akkumulátorgyárat”, annak ellenére, hogy „sorra derültek ki az újabb szennyezések, visszaélések, mérgezések és szabálysértések” – fogalmazott a DK-s politikus, majd felhívta a figyelmet arra a javaslatukra, ami szigorú munka- és környezetvédelmi ellenőrzéseket rendszeresítene, az előírásokat megszegő gyárakat pedig bezárnák.

Az ülésen felolvasták Kocsis Máté (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) levelét, miszerint frakcióik nem vesznek részt az Országgyűlés rendkívüli ülésén, mivel annak kezdeményezése szerintük álhíren alapul és a választási kampány részét képezi. A napirend elfogadására 18 képviselő igennel, egy pedig nemmel szavazott, míg egy képviselő tartózkodott. Az elnöklő Latorcai János megállapította: az Országgyűlés nem határozatképes és nem is lát lehetőséget a határozatképesség helyreállítására, így bezárta az ülést.

Az előzőleg a Telexen megjelent tényfeltáró cikk szerint az Orbán-kormány tisztában lehetett azzal, hogy a gödi Samsung-gyárban éveken keresztül mérgező, rákkeltő anyagot szívhattak be a dolgozók, a sokszoros határérték-túllépések ellenére mégsem állították le az üzemet. Az akkugyár ügyeivel lapunk is részletesen, több cikkben foglalkozott: