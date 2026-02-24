Robbanás volt egy moszkvai pályaudvarnál, egy rendőr meghalt

Oroszország;Moszkva;robbanás;pályaudvar;

2026-02-24 10:11:00 CET

Az incidens következtében két további rendőr megsérült, az orosz belügyminisztérium tájékoztatása szerint az elkövető is életét vesztette a helyszínen.

Robbanás történt az éjjel Moszkva belvárosában egy vasútállomáson, aminek következtében egy rendőr életét vesztette, két másik pedig megsebesült, őket kórházba szállították – közölte kedden az orosz belügyminisztérium.

A BBC beszámolója szerint az eset az orosz főváros egyik fő vasúti csomópontjánál, a Szavjolovszkij pályaudvar környékén történt nem sokkal éjfél után, amikor a rendőrök arra járőröztek. Bár az orosz minisztérium kezdetben arról számolt be, hogy a tettes elmenekült a helyszínről, később már azt közölte, hogy a helyszínen halt meg.

Az orosz belügyminisztérium közlése alapján az áldozat egy 34 éves rendőrtiszt volt, a szóvivő részvétét fejezte ki a családjának. A támadó személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, tettének indítéka egyelőre nem ismert. A történtek miatt büntetőeljárás indult rendfenntartó tisztviselő elleni merénylet és a robbanószerkezet illegális birtoklása miatt.