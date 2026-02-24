Volodimir Zelenszkij: Vlagyimir Putyin nem érte el háborús céljait, nem törte meg az ukránokat

Oroszország;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-02-24 10:30:00 CET

Az Ukrajna elleni invázió negyedik évfordulója alkalmából Kijevbe érkezett nyolc észak-európai és balti ország vezetője, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke is, hogy támogatásukról biztosítsák a megtámadott országot.

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg ezt a háborút – jelentette ki Volodimir Zelenszkij egy keddi videóüzenetében.

„Megvédtük Ukrajnát, és mindent meg fogunk tenni a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóságteljes és tartós békét”

– hangoztatta az ukrán elnök.

Közlése előtt nem sokkal megérkezett Ursula von der Leyen az ukrán fővárosba, Kijevbe, hogy a négy éve tartó háború évfordulója alkalmából tolmácsolja az Európai Unió támogatását. Az Európai Bizottság elnöke az X-en kijelentette, „egyértelmű üzenetet szeretne küldeni az ukrán népnek és a támadónak is: nem adjuk fel, amíg a béke helyre nem áll”.

Az uniós vezető az Európai Tanács elnökével, António Costával együtt tart háromoldalú találkozót Zelenszkijjel, emellett részt vesznek a Kijev szövetségeseit tömörítő Tettrekészek Koalíciójának videokonferenciáján. Az Európai Tanács közölte, hogy Ursula von der Leyen és António Costa részt vesz egy megemlékezésen is, és ellátogat az orosz támadásokban megrongálódott egyik ukrán energetikai létesítményhez.

Kedden az évforduló alkalmából Kijevbe érkezett nyolc észak-európai és balti ország vezetője. A dán kormányfő hangsúlyozta: továbbra is arra kell törekedni, hogy Ukrajnát a lehető legelőnyösebb helyzetbe hozzák a tárgyalások megkezdéséhez. „Ezt úgy tudjuk elérni, hogy ellátjuk Kijevet azokkal a fegyverekkel, amelyekre szüksége van, és a lehető legszigorúbb szankciókat vetjük ki Moszkvára” – jelentette ki Mette Frederiksen.

A német kancellár Európa egységére szólított fel az Ukrajna elleni orosz támadás megindításának negyedik évfordulóján, hangsúlyozva, hogy csak kollektív erővel lehet véget vetni a háborúnak. „Négy éve folyamatosan minden nap és minden éjjel rémálom az ukrán népnek, és nemcsak nekik, hanem mindannyiunknak. Mert a háború újra megjelent Európában” – írta Friedrich Merz az X-en, hozzátéve, hogy „Ukrajna sorsa a mi sorsunk is”.

Emmanuel Macron ugyancsak az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy Oroszország „hármas kudarcot” vallott Ukrajnában: katonai, gazdasági és stratégiai téren. „Megerősítette a NATO-t, amelynek éppen a terjeszkedését akarta volna elkerülni, egységbe kovácsolta az európaiakat, akiket gyengíteni akart volna, és leleplezte egy letűnt kor imperializmusának tarthatatlanságát” – fogalmazott a francia államfő, kiemelve egyúttal, hogy továbbra is támogatni fogják Kijevet.

„Ukrajna kontinensünk első védelmi vonalán fekszik, és Európa változatlanul mellette áll. Akik abban bíznak, hogy majd belefáradunk, azok tévednek” – jegyezte meg.