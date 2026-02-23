Nincs megállapodás a 20. orosz szankciós csomagról, kemény bírálatokat kapott az Orbán-kormány az újabb vétó miatt

Európai Unió;vétó;orosz szankciók;olajszállítás;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-23 20:30:00 CET

Az Európai Unió egyre több tagállama bírálja a magyar kormányt, amiért blokkolja az Ukrajnának szánt, politikai szinten már jóváhagyott hitelt, valamint az újabb oroszellenes szankciókat.

Az EU Külügyi Tanácsának hétfői ülésén sorra jelezték a tagállami külügyminiszterek, hogy nem értenek egyet a magyar állásponttal, miszerint Orbán Viktor kormánya blokkolja az Ukrajnának szánt, korábban már politikai szinten jóváhagyott 90 milliárd eurós hitel végrehajtását, valamint az újabb oroszellenes szankciókat.

A hivatalos magyar indok szerint azért történt a vétó, mert az ukránok nem szállítanak olajat a megsérült Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia felé. A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy a mai tanácskozáson a zárt ajtók mögött, heves vita zajlott az ügyben. A lengyel, a német és a balti miniszterek nyilvánosan is megfogalmazták a kritikáikat.

Az ülés utáni sajtótájékoztatón Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője azt válaszolta a Népszava kérdésére: „Minden vezetőtől elvárjuk, hogy betartsa a vállalásokat”. A szóvivő szerint decemberben Magyarországnak egy feltétele volt a hitelhez, hogy ne kelljen pénzt adnia Ukrajnának. Ez teljesült, ha ennek ellenére most fenntartja a vétót, azzal a tagállamok közötti lojális együttműködést szegi meg - mondta.

„Ismerve Magyarország történetét, nehéz azt gondolni, hogy a magyarok nem akarnak segíteni, és hogy ez a kormánynak bónusz pontokat jelentene a választásokon, de persze nem ismerem a magyar politikai klímát”

- jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője az Euronews kérdésére, szintén a Külügyi Tanács ülése után.

Mint azt a Népszava megtudta, hétfőn ugyancsak éles hangú levélváltás zajlott António Costa és Orbán Viktor között. A lapunk birtokába jutott levél szerint a magyar miniszterelnök azt írta az Európai Tanács elnökének, hogy Ukrajna részéről az olajszállítás leállítása „indokolatlan ellenséges cselekmény, ami aláássa Magyarország energiabiztonságát”. Orbán szerint a magyar kormány ezért „volt kénytelen átgondolni az álláspontját”. António Costa válaszában azt írta:

„Amikor a vezetők konszenzusra jutnak, a döntésük kötelező érvényű. E kötelezettségvállalás bármilyen megszegése a jóhiszemű együttműködés elvének megsértését jelenti. Egyetlen tagállam sem áshatja alá az Európai Tanács által kollektíven hozott döntések hitelességét”.

A Népszava által is látott levélben az Európai Tanács elnöke arra a decemberi döntésre utalt, amit most a magyar kormány felrúgni látszik.

Decemberben a tagállamok abban egyeztek meg, hogy Ukrajna költségvetését és hadikiadásait két éven át összesen 90 milliárd eurónyi hitellel támogatják. A másik opció a befagyasztott orosz állami vagyon terhére felvett kölcsön lett volna, erre azért nem került sor, mert Magyarország Szlovákiával és Csehországgal együtt úgy döntött, bár ők nem vesznek részt az uniós hitelben, azt nem is gátolják.

Majd pénteken bejelentette a kormány, mégis blokkolja a döntést, ami alapján az EU fölvehetné a szükséges hitelt a piacokról. A pénzre Ukrajnának legkésőbb áprilisban szüksége lenne. Emellett az EU keddig akarta elfogadni a legújabb, immár huszadik szankciós csomagot Oroszország ellen. Ezek között volt az orosz tankerhajókkal való bármiféle szerződés, így a biztosítás vagy javítás tiltása is. Most ezt is megvétózta Magyarország.

A magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból tartja zárva a Barátság vezetéket. A vezetékhez tartozó infrastruktúra még január végén sérült meg egy orosz dróntámadás után. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint viszont azóta már helyreállították a rendszert, és nem lenne technikai akadálya a nyersanyag szállításának. Szijjártó szerint az ukrán állam „utálja Magyarországot” és a választási kampányba való beleszólás miatt nem engedi a kereskedelmet.

Hogy pontosan mi a helyzet a vezetékkel, valójában nem egyértelmű. A magyar, szlovák és orosz fél szerint már jöhetne az olaj. Az ukrán kormány hétfőn úgy nyilatkozott, még tart a helyreállítás. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, Ukrajna ígéretet tett a helyreállításra. Hozzátették, mindent megtesznek az energiabiztonság javításáért, szerdán egy szakértői szintű tárgyaláson egyeztetnek a magyar és szlovák szervekkel, ahova Horvátország is csatlakozik, mert a horvát vezetéken érkezhet a két országba az utánpótlás.