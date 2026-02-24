Európai kampánykörútra indul a Tisza Párt, Orbán Anita elsőként Bécsbe látogat el

Bécs;európai körút;Tisza Párt;Orbán Anita;

2026-02-24 10:26:00 CET

Az ellenzéki párt külügyi vezetője külföldön élő magyarokkal fog találkozni.

„A héten elindul az európai körutunk. Az első megálló: Bécs” – jelentette be Orbán Anita hétfő este a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt külpolitikai szakértője azt írta: „A csapat már nagyon készül, mindenki izgatottan várja az indulást. Én személy szerint különösen várom, hogy találkozzak veletek, hogy beszélgessünk és személyesen is megismerjük egymás történeteit.”

Orbán Anita posztjában hozzátette: „Végső soron mindannyiunk célja ugyanaz: egy működő, emberséges Magyarország. Egy olyan ország, ahová jó hazalátogatni, és ahová érdemes visszatérni.”

Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt januárban mutatta be külügyi vezetőjét, Orbán Anitát, aki a második Orbán-kormány korábbi utazó nagykövete is volt, és akinek még Szijjártó Péter is támogatta jelölését a NATO-főtitkárhelyettesi pozícióra 2020-ban.