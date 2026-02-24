Európai kampánykörútra indul a Tisza Párt, Orbán Anita elsőként Bécsbe látogat el

„A héten elindul az európai körutunk. Az első megálló: Bécs” – jelentette be Orbán Anita hétfő este a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt külpolitikai szakértője azt írta: „A csapat már nagyon készül, mindenki izgatottan várja az indulást. Én személy szerint különösen várom, hogy találkozzak veletek, hogy beszélgessünk és személyesen is megismerjük egymás történeteit.”
Orbán Anita posztjában hozzátette: „Végső soron mindannyiunk célja ugyanaz: egy működő, emberséges Magyarország. Egy olyan ország, ahová jó hazalátogatni, és ahová érdemes visszatérni.”
Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt januárban mutatta be külügyi vezetőjét, Orbán Anitát, aki a második Orbán-kormány korábbi utazó nagykövete is volt, és akinek még Szijjártó Péter is támogatta jelölését a NATO-főtitkárhelyettesi pozícióra 2020-ban.A Tisza Párt elnöke megüzente, hogy október 23-án is szívesen látják Rubiót, de szerinte akkor már egy másik Orbán fogja őt fogadniMagyar Péter találkozott Donald Tuskkal, Orbán Anitát Magyarország leendő külügyminisztereként mutatta beElismerte a külügy, hogy 2020-ban még Szijjártó Péter is támogatta a Tisza Párt szakértőjévé avanzsáló Orbán Anita jelölését a NATO-főtitkár helyettesénekMagyar Péter: A Fidesz úgy sorosozza Orbán Anitát, hogy 2020‑ban még NATO‑vezetőnek akarta jelölni