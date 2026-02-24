Vádat emeltek Révész Zsuzsa gyilkosa ellen

Budapest;gyilkosság;ügyészség;vádemelés;Révész Zsuzsa;

2026-02-24 13:11:00 CET

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal a 20 éves férfival szemben, aki a vád szerint előre kitervelten és különösen kegyetlenséggel végzett volt barátnője édesanyjával.

Az ügyészség közleménye felidézi, a vádirat szerint a férfi és barátnője még kiskorúakként lettek egy pár, azonban rendszeresen vitatkoztak, többször szakítottak, majd kibékültek. 2024. október 31-én a német-holland határ melletti Wegberg városába utaztak Amszterdamból. A szálláson olyan súlyos nézeteltérésük támadt, hogy szakítottak, és a lány az édesanyját hívta fel, hogy vigye őt haza. A gyanú szerint a férfi bántalmazta az ekkor még kiskorú barátnőjét. Édesanyja a férjével együtt elment a lányáért és gépkocsival hazajöttek.

A vádlott hazarepült, majd 2024. november 2-án azt mondta a családjának, hogy Visegrádra utazik pár napra. Ehelyett azonban magához vett egy konyhakést, és Budapestre ment. Két szobát is kibérelt, majd az egyikben megszállt. A fővárosban női ruhákat, parókát és egy széles karimájú női kalapot is vásárolt, azokat a szállásán tartotta. Napközben járt a volt barátnője és édesanyja otthonánál, ahova a kora esti órákban visszatért. Ekkor magával vitte a kést, és a bejárathoz közeli fás-bokros részen várakozott. Az volt a célja, hogy vagy volt barátnőjét vagy édesanyját megöli. Az édesanya hazaért gépkocsival, előtte épp a rendőrségen volt, hogy feljelentést tegyen a vádlottal szemben a külföldön történtek miatt. A férfi ekkor késsel rátámadt az autóban ülő nőre, aki a helyszínen életét vesztette.

A vádlott ezután elmenekült, az okmányait eldobta, és a kést az I. kerületben, sűrű növényzetbe rejtette le. A rendőrség azonosította az elkövetőt, akit másnap elfogtak.

Az áldozat Révész Zsuzsa, az RTL volt kommunikációs vezetője volt.

A Fővárosi Főügyészség az indítványa alapján letartóztatásban lévő vádlottat előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg. A főügyészség arra tett indítványt, hogy

a bíróság ítélje a férfit határozott ideig tartó fegyházbüntetésre, emellett állapítsa meg, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

Életfogytig tartó büntetés indítványozására azért nincs lehetőség, mert a férfi az elkövetéskor nem töltötte be a Büntető Törvénykönyv által megkívánt 20. életévét.