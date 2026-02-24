Megkéseltek egy 28 éves férfit egy soproni gyorsétteremnél

rendőrség;Sopron;késelés;őrizetbe vétel;

2026-02-24 11:08:00 CET

A gyanúsítottat – egy 20 éves kópházi lakost – őrizetbe vették a rendőrök.

Életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt indított büntetőeljárást egy 20 éves férfival szemben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság – írja a police.hu.

A rendőrség közleményében az áll, hétfőn 16 óra után kaptak bejelentést arról, hogy Sopronban, a Teleki Pál utcában lévő gyorsétterem mögött egy férfi megkéselt egy másikat. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy 20 éves kópházi lakos előzetes szóváltást és dulakodást követően hastájékon szúrt egy 28 éves férfit.

A járőrök az elkövetőt elfogták, előállították és a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki.