Idén mégsem zárnak be óvodákat a Hegyvidéken

halasztás;tiltakozás;bezárás;XII. kerület;egyeztetés;óvodák;MKKP;Momentum;Kovács Gergely;

2026-02-24 15:37:00 CET

A halasztást Kovács Gergely polgármester jelentette be. Pénzügyi okokból négy óvodát is bezártak volna, ami lakossági tiltakozást váltott ki.

Hétfő este a XII. kerületi önkormányzat többségi frakcióülésén, kutyapártos és momentumos képviselőkkel hosszasan beszéltünk az óvodákról, és közösen arra jutottunk, hogy az eddigi egyeztetések során felmerült szülői és óvodapedagógusi visszajelzéseket, felvetéseket megfontoljuk, hogy olyan döntést tudjunk hozni, ami egyszerre szolgálja a kerületi gyerekek, szülők és a kerületi lakók érdekét – posztolta Facebook-oldalán Kovács Gergely (MKKP) polgármester. – Abban maradtunk, hogy a szülőkkel, pedagógusokkal megkezdett egyeztetéseket folytatjuk, a felmerült javaslatokat megvizsgáljuk, ezért a szükséges döntéseket a jövő évre halasztjuk – tette hozzá

A Válasz Online még a múlt héten írt a szülői tiltakozásról, amely négy hegyvidéki óvoda bezárása ellen indult. Az önkormányzat az óvodai csoportok létszámának növelésével, a gyerekek kevesebb intézménybe való „tömörítésével” takarékoskodott volna arra hivatkozva, hogy a Hegyvidékre túl nagy anyagi terhet ró a ki nem használt óvodai helyek fenntartása. Kovács Gergely a lap Választás ‘26 című műsorában beszélt a tervekről. – A kormányzati elvonások miatt 2026-ra gyakorlatilag egymilliárddal rosszabb a pozíciónk, mint 2025-ben. A kerület költségvetése nagyjából 26 milliárd, ebből 2 milliárd 400 millió Ft a szolidaritási hozzájárulás – magyarázta a polgármester.

A szülők számításai szerint azonban az iparűzési adó emelkedése miatt a kerületet nem éri jelentős veszteség, és az ügy megosztotta a kerületi képviselő-testület többségi frakcióit, ami belső feszültséget okozott. Sőt, múlt szombaton a választási kampány elindulásakor Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is aláírta azt a tiltakozó ívet, amelyre Loppert Dániel fideszes aktivista gyűjtötte az aláírásokat. Igaz az ellenzéki vezető Facebook-videója szerint furcsállta, hogy amikor fideszes önkormányzatok terveztek óvodabezárásokat, például tavaly Sopronban, amikor ő is tiltakozott, akkor nem aggódtak a kormánypártiak.