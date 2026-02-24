Az NMHH elnöke szerint a médiahatóságnak nincs dolga a Fidesz háborúval riogató új kampányvideójával

Fidesz;propaganda;Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság;médiahatóság;NMHH;mesterséges intelligencia;kampányvideó;

2026-02-24 14:02:00 CET

A médiahatóság nem jogosult a Facebook, illetve egyéb külföldi székhelyű közösségi médiumok felületein közzétett tartalmak vizsgálatára – közölte Koltay András, a testület elnöke.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nem jogosult a Facebook, illetve egyéb külföldi székhelyű közösségi médiumok felületein közzétett tartalmak vizsgálatára – hívta fel a figyelmet Koltay András NMHH-elnök, válaszul Vona Gábor, a Második Reformkor Párt vezetőjének megkeresésére.

A hatóság keddi közleményében arról számolt be, hogy az NMHH elnökéhez fordult Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke egy, a Facebookon megjelent, mesterséges intelligenciával készült, háborús témájú videó miatt, állásfoglalást kérve az NMHH vezetőjétől ezen kifogásolt tartalommal kapcsolatban. Arról a fideszes kampányvideóról van szó, amely azzal riogatja az embereket, hogy ha nem ők nyerik a választást, akkor magyar katonákat vihetnek az ukrán frontra.

Koltay András válaszlevelében hangsúlyozta, hogy az NMHH a hatályos jogszabályokban meghatározott keretek között végzi munkáját, ebből következően csak azon ügyekkel foglalkozhat, amelyekkel kapcsolatban hatásköre megállapítható. „Ennek szem előtt tartása a hatóság részéről nem választás kérdése, hanem törvényi kötelezettség” – írta.

„Az NMHH és annak médiatanácsa csak a sajtótermékekben és a médiaszolgáltatásokban (televízió, rádió és ezek internetes megfelelői) megjelenő tartalmakat jogosult vizsgálni, vagyis a közösségi médiában közzétett tartalmak nem tartoznak ezek közé”

– tette hozzá. Így tehát Koltay András szerint a Vona Gábor által említett videó vonatkozásában az NMHH-nak nincs hatásköre, sőt azt is állítja, hogy a „hatóság részéről törvénysértés lenne, ha a hatáskörébe nem tartozó ügyekben, hatósági eljáráson kívül véleményt formálna”.

Koltay András kiemelte: „A közösségi média tekintetében is létezik (európai uniós szintű) jogi szabályozás, amely viszont a hagyományos médiával kapcsolatban alkalmazott tartalomfelügyeletre nem terjed ki. E szabályozásból következően az NMHH kizárólag a Magyarországon letelepedett szolgáltatókkal szemben léphetne fel. Azonban jelenleg egyetlen közösségimédia-oldal sem áll magyar joghatóság alatt.”

A pártelnök által kifogásolt, a Facebookon megjelent videó vonatkozásában a médiahatóság elnöke hangsúlyozta, azzal kapcsolatban az NMHH nem járhat el, mivel az érintett szolgáltatást az Írországban székhellyel rendelkező Meta üzemelteti.

A Fidesz háborúval riogató kampányvideója miatt egyébként a Demokratikus Koalíció feljelentést is tett rémhírterjesztésre hivatkozva. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel szemben a múlt heti Kormányinfón azzal érvelt, hogy amit ő eddig videókban látott, az valójában meg sem közelíti a háború borzalmait.