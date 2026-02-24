Itthon kampányol, de lélekben a brüsszeli EP-emlékülésen van a Demokratikus Koalíció

Brüsszel;DK;emlékülés;orosz-ukrán háború;

2026-02-24 16:53:00 CET

Az Európai Parlament ma rendkívüli brüsszeli emlékülést tart az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából.

Az EP-ülésen egy olyan nyilatkozat elfogadására készülnek, amely elítéli Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni háborúját, a civilek módszeres bombázását és gyilkolását, az ukrán gyerekek elrablását; a megannyi értelmetlen halált, amelyért Vlagyimir Putyin a felelős.

A DK EP-képviselői – derül ki az ellenzéki párt lapunkhoz is eljuttatott közleményéből – nem lesznek ott ezen a szavazáson, hiszen most itthon van dolguk, kampányolnak ajánlásokat gyűjtenek. A nyilatkozat tartalmával azonban egyetértenek, és ha ott lennének, akkor természetesen igennel szavaznának, ahogy eddig is – sajnos egyedüli magyar pártként – mindig igennel szavaztak az ehhez hasonló határozatokra. Az ellenzéki párt szerint most azonban a kormányváltás az első, itt, Magyarországon, ezért nem lesznek ott ma Brüsszelben.

A DK szerint azért is kell kormányt váltani április 12-én, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amelyik „nem törleszkedik a gyilkoshoz”, nem tesz keresztbe az európai szövetségeseinek, és nem uszít az orosz háborús terror áldozatai ellen.