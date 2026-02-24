Hálószoba-gate: Feljelentés-kiegészítést rendelt el a BRFK

BRFK;feljelentés;kiegészítés;szexvideó;Magyar Péter;Vogel Evelin;

2026-02-24 16:28:00 CET

A Radnai Márkról, a Tisza Párt alelnökéről elnevezett honlapon közölt hálószobás kép és a Magyar Péter lejáratására lebegtetett szexvideó ügyében több bűncselekmény gyanújával számos feljelentés érkezett.

Egy magánszemély február 14-én tett feljelentése alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) február 17-én tiltott adatszerzés miatt feljelentés-kiegészítést rendelt el – írja a Magyar Hang a lap kérdésére adott keddi válaszában az egy héttel azelőtti határozatról az Erzsébet körúti apartman hálószobájában készített, a Radnai Márkról, a Tisza Párt alelnökéről elnevezett honlapon három hete látható kép ügyében. A BRFK hozzátette, hogy a feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálják további két magánszemély, valamint Magyar Péter jogi képviselőjének az ügyészségre érkezett, és azóta a BRFK-ra áttett feljelentéseit is. A vonatkozó törvények szerint a feljelentés kiegészítésének határideje egy hónap.

A police.hu oldalon a bűncselekményekkel kapcsolatos beadványok ismertetője szerint „ha a feljelentés alapján a nyomozás elrendeléséről, illetőleg a feljelentés elutasításáról megnyugtatóan nem lehet állást foglalni, a feljelentés kiegészítésének van helye”.

Ahogy lapunk is írt róla, Magyar Péter azután, hogy megjelent a hálószobát mutató fotó, maga állt a nyilvánosság elé, és azt közölte, hogy 2024. augusztus 2-án a Tisza Párt egy nyári partija után volt barátnője, Vogel Evelin elhívta egy házibuliba, egy lakásra, ahol, többen voltak, és egy asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Ez már a szakításuk után volt, ennek ellenére „hagyta magát elcsábítani”, a drognak kinéző anyaghoz viszont nem nyúlt. Mint mondta, később exbarátnője viselkedéséből és zsarolásaiból egyértelművé vált, hogy „orosz típusú kompromatba” sétált bele, de semmi törvénysértőt nem követett el. Vogel Evelin minderre úgy reagált a 444-nek, hogy nem ő tette oda a kamerát, és ő is áldozata ennek az ügynek.

Az ellenzéki politikus február 13-án jelentette be, hogy az illetékes nyomozó szervnél feljelentést tesz jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásának bűntette (Btk. 307.§), tiltott adatszerzés bűntette (Btk. 422. §), és személyes adattal visszaélés vétsége (Btk. 219.§) bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen.