Kolumbiában fogtak el egy orosz férfit, aki emberrablást és gyilkosságot tervezett Európában

Elfogtak a kolumbiai fővárosban egy orosz állampolgárt, aki az Interpol nemzetközi körözése alatt állt, mert az Egyesült Államokban egyebek között terrorizmus támogatásával gyanúsítják – jelentette be a beutazókat és bevándorlókat ellenőrző kolumbiai hatóság.
A 42 éves Gyenisz Alimovot a bogotái repülőtéren fogták el. A hatóság közleménye szerint a török légitársaság egyik járatával érkezett oda, és a kolumbiai Cartagenába igyekezett.
Az orosz férfit tavaly év vége óta amerikai vádak alapján körözték:
az Egyesült Államokban terrorizmus anyagi és tárgyi támogatásával gyanúsítják, továbbá azt is a terhére róják, hogy Európában emberrablást és gyilkosságot tervezett.
Két társát már tavaly őrizetbe vették New Yorkban.
A kolumbiai beszámoló szerint a szóban forgó bűnökért akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.
Gloria Arriero, a kolumbiai hatóság elnöke a közleményben méltatta a nemzetközi együttműködést, amelynek köszönhetően a körözött férfit sikerült kézre keríteni.