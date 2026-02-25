Kolumbiában fogtak el egy orosz férfit, aki emberrablást és gyilkosságot tervezett Európában

Oroszország;Európa;Egyesült Államok;Kolumbia;körözés;elfogás;Interpol;

2026-02-25 07:25:00 CET

Gyenisz Alimov két társát már tavaly őrizetbe vették New Yorkban.

Elfogtak a kolumbiai fővárosban egy orosz állampolgárt, aki az Interpol nemzetközi körözése alatt állt, mert az Egyesült Államokban egyebek között terrorizmus támogatásával gyanúsítják – jelentette be a beutazókat és bevándorlókat ellenőrző kolumbiai hatóság.

A 42 éves Gyenisz Alimovot a bogotái repülőtéren fogták el. A hatóság közleménye szerint a török légitársaság egyik járatával érkezett oda, és a kolumbiai Cartagenába igyekezett.

Az orosz férfit tavaly év vége óta amerikai vádak alapján körözték:

az Egyesült Államokban terrorizmus anyagi és tárgyi támogatásával gyanúsítják, továbbá azt is a terhére róják, hogy Európában emberrablást és gyilkosságot tervezett.

A kolumbiai beszámoló szerint a szóban forgó bűnökért akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.

Gloria Arriero, a kolumbiai hatóság elnöke a közleményben méltatta a nemzetközi együttműködést, amelynek köszönhetően a körözött férfit sikerült kézre keríteni.