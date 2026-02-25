Felfüggesztették a sóskúti oldószer-újrahasznosító veszélyesanyag‑kezelési tevékenységét

Sóskút;Pest Vármegyei Kormányhivatal;oldószer-újrahasznosító;

2026-02-25 09:09:00 CET

Erről a Pest Vármegyei Kormányhivatal döntött, az üzemben tapasztalt szabálytalanságok miatt.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a Sóskúton működő Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyesanyag‑kezelési tevékenységét – derül ki a település vezetésének közleményéből, amit a 444 vett észre.

Ennek értelmében a dél-koreai cégnek

biztosítani kell a beépített vízalapú oltóberendezés megfelelő működését, és ezt igazolnia kell a kormányhivatal illetékes főosztályának;

valamint a telephelyen egyidejűleg jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége nem haladhatja meg a jogszabály által előírt alsó küszöbérték egynegyedét.

Az önkormányzat a közlemény szerint „továbbra is kiemelten fontosnak tartja a lakosság biztonságát és a jogszabályok maradéktalan betartását”.

A társaság januárban kapta meg – a helyi tiltakozások ellenére – a működési engedélyt, melynek értelmében akár 2035 novemberéig is üzemeltetheti a község mellett az NMP (N‑metil‑2‑pirrolidont) nevű oldószert újrahasznosító üzemét. A HVG-nek akkor Mészáros József polgármester azt mondta, hogy a helyiek továbbra is ellenzik a gyár működését, mert az akkumulátorgyártásban is használt NMP-nek bizonyítottan van magzatkárosító hatása.