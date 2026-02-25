Most Balásy Gyula hegyoldalba vájt, bizarr villájára figyelt fel Hadházy Ákos

Most lebegő nappalival épít hegyoldalba vájt, bizarr palotát Balásy Gyula – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.
A független országgyűlési képviselő szerint az épület a budai hegyekben, Máriaremetén, egy eldugott zsákutca végén épül, „miután elhordta ott a fél hegyoldalt”, az ő személyes kedvence pedig a lebegő nappali mellett a garázsból a „palotába” vezető hosszú alagút.
„De egyben az egész épület is azt hirdeti: itt a cél a lopott milliárdok minél látványosabb, minél hivalkodóbb elköltése volt” – véli Hadházy, megjegyezve, Balásy „az oligarchák között is kirívóan visszataszító módon, az állami propaganda levezénylésével szerezte józan emberi ésszel nehezen felfogható vagyonát”.Balásy Gyula két és fél hektáros vidéki birtokáról tett közzé fotókat Hadházy ÁkosMost Balásy Gyula lebegő luxusvillájáról osztott meg képeket Hadházy Ákos