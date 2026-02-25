Most Balásy Gyula hegyoldalba vájt, bizarr villájára figyelt fel Hadházy Ákos

Hadházy Ákos;Balásy Gyula;

2026-02-25 10:48:00 CET

A független országgyűlési képviselő az épülettel kapcsolatban megjegyezte, a lebegő nappali és a garázsból a „palotába” vezető hosszú alagút a kedvence.

Most lebegő nappalival épít hegyoldalba vájt, bizarr palotát Balásy Gyula – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő szerint az épület a budai hegyekben, Máriaremetén, egy eldugott zsákutca végén épül, „miután elhordta ott a fél hegyoldalt”, az ő személyes kedvence pedig a lebegő nappali mellett a garázsból a „palotába” vezető hosszú alagút.

„De egyben az egész épület is azt hirdeti: itt a cél a lopott milliárdok minél látványosabb, minél hivalkodóbb elköltése volt” – véli Hadházy, megjegyezve, Balásy „az oligarchák között is kirívóan visszataszító módon, az állami propaganda levezénylésével szerezte józan emberi ésszel nehezen felfogható vagyonát”.