Márciusban két hétvégén is szünetel a forgalom a Déli pályaudvaron

MÁV;vonatközlekedés;pályakarbantartás;Déli pályaudvar;tavaszi karbantartás;

2026-02-25 12:08:00 CET

Március 7-én és 8-án, valamint március 28-án és 29-én tavaszi karbantartást végeznek, a Déli pályaudvar és Kelenföld között MÁV-buszok közlekednek majd.

Tavaszi karbantartás miatt március 7-én és 8-án, valamint március 28-án és 29-én szünetelni fog a vasúti forgalom a Déli pályaudvaron. A vonatok jellemzően Kelenföldig közlekednek és onnan fordulnak vissza – jelentette be a MÁV-csoport szerdán.

A közlemény szerint a Déli pályaudvar vágányainak, berendezéseinek karbantartását a két hétvégén mintegy 100 szakember, pályakarbantartó kisgépek, vasúti szerelvények, speciális gépláncok segítségével végzik el, a beruházás mintegy 150 millió forintos költségét saját forrásból finanszírozza az állami vasúttársaság.

„A munkálatok ideje alatt nem tudjuk biztosítani a személyszállító vonatok közlekedését a Déli pályaudvar és Kelenföld között, ezért március 7-én és 8-án, valamint 28-án és 29-én jelentősen módosul a Déli pályaudvart érintő vasútvonalak menetrendje” – írták.

A tájékoztatás szerint a Déli pályaudvar és Kelenföld között – jellemzően 15 percenként induló – MÁV-buszok segítik majd az utasokat az eljutásban. Közölték azt is, hogy a munkálatok megkezdése előtt, már pénteken késő este is számítani kell rövidebb útvonalon, Kelenföldig közlekedő vonatokra, és néhány hétfő hajnali vonat szintén Kelenföldről indul. Ezenkívül a március 29-i óraátállítás miatt is változik néhány vonat közlekedése, az óraigazítást bevárva, később indulnak Kelenföldről vagy köztes állomásról.

A munkálatokról azt közölték, hogy a vasúti pályahálózaton többek között sín, betonalj- és talpfacserét, továbbá zúzottkőpótlást, ágyazatrostálást és cserét, váltó- és vágányszabályozásokat terveznek. Két peron végén mintegy 1500 négyzetméternyi felületen aszfaltoznak, a felsővezeték-hálózat egy részét átvizsgálják, vezetékeket cserélnek. Megvizsgálják az alagutat és a támfalakat, kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat, karbantartják, illetve nagytakarítást végeznek az utasterekben, lépcsőkön, peronokon, perontetőkön és a peronbútorokon – sorolták.