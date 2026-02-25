John Cleese megint beszólt Orbán Viktornak, reagált a miniszterelnök

Európai Unió;Oroszország;Ukrajna;Orbán Viktor;Monthy Python;John Cleese;

„Emlékezteti-e a magyar népet arra, hogy az oroszok 1956-ban megszállták Magyarországot, rengeteg magyar halálát okozva?” – tette fel a kérdést. A kormányfő válaszul leszögezte, Közép-Európa sokkal bonyolultabb hely, mint amilyennek „az ön foteléből tűnhet”.

„Orbán úr, emlékezteti-e a magyar népet arra, hogy az oroszok 1956-ban megszállták Magyarországot, rengeteg magyar halálát okozva?” – mint azt a Telex észrevette, ezt a kérdést tette fel a Monty Python színésze X-en, szavait a magyar kormányfőnek címezve.

John Cleese egy olyan bejegyzésre írta ezt, amiben Orbán Viktor bejelentette, hogy amíg Ukrajna nem szállít olajat a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország blokkolja az országnak szánt 90 milliárdos EU-s kölcsönt.

A miniszterelnök reagált is a komikus posztjára, úgy fogalmazott: „Biztosíthatom önt, hogy nem felejtettünk, és minden nap azon dolgozunk, hogy senki ne merje többé megtámadni Magyarországot. Közép-Európa sokkal bonyolultabb hely, mint amilyennek az ön foteléből tűnhet.”

Cleese később ugyanígy 1956-ot hozta szóba egy olyan poszt alatt, ami szerint Magyarország energiaellátási döntései miatt 24 milliárd dollárt fizetett Oroszországnak, ami elegendő ahhoz, hogy körülbelül két hónapig finanszírozza az ukrajnai inváziót. „Elfelejtette, hogy mi történt 1956-ban?” – írta a poszthoz.

John Cleese ezt megelőzően volt, hogy arról posztolt, hogy az Amerikába költöző Orbán Ráhel–Tiborcz István házaspár a süllyedő hajót hagyta el. Máskor pedig azt a kérdést tette fel a magyar szavazóknak, hogy ki a felelős Magyarország 1956-os, brutális megszállásáért, az ukránok vagy az oroszok. „Kérem, válaszoljanak a szavazólapjukon!” – tette hozzá még a 2022-es választás előtt.