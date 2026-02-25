Leszakadt a járási hivatal tetőszerkezete Komáromban, egy ember meghalt

baleset;Szlovákia;Komárom;tetőszerkezet;járási hivatal;

2026-02-25 13:40:00 CET

A szerencsétlenségben további egy ember megsérült. A szlovák belügyminiszter elmondása szerint nem tudni, miért szakadt le az épület tetőszerkezete, jelenleg a vizsgálat eredményére várnak.

Szerda délelőtt beszakadt a Komáromi Járási Hivatal és Ügyfélközpont főbejárata előtti tetőszerkezet. A szerencsétlenségben egy ember életét vesztette, egy másik megsérült – írja a Napunk.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek, mentőhelikoptert is riasztottak. A szlovákiai magyar hírportál információi szerint az áldozat a komáromi járásbeli Bátorkesziről származott, 52 éves férfi volt.

A hivatalban dolgozók egy hatalmas puffanást hallottak, aztán a riasztót, majd elhagyták az épületet, leszakadt tető alatt állítólag hárman tartózkodtak. „Mély megrendüléssel fogadtam a hírt a komáromi ügyfélközpont előtt történt tragikus eseményről” – közölte Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, aki azóta a baleset helyszínére érkezett.

Matúš Šutaj Eštok a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a járási hivatal és ügyfélközpont épülete a ’80-as években épült, és 2018-2019-ben újították fel. A szlovák belügyminiszter tájékoztatása szerint nem tudják, hogy miért szakadt le az épület tetőszerkezete, amelynek átadásakor nem jelentettek statikai problémákat, jelenleg a vizsgálat eredményeire várnak.

Azt is megvizsgálják, vajon a hétvégi földrengésnek van-e köze az épületrész leomlásához. Az Egészségügyi Mentőszolgálat Operatív Központjának helyettes szóvivője szerint a szerencsétlenségben egy személy súlyos gerincsérülést szenvedett, őt helikopterrel szállították az érsekújvári kórházba.