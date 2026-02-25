Az Egyesült Államokat jobban tisztelik, mint talán korábban bármikor – állapította meg Donald Trump az USA történetének leghosszabb évértékelő beszédében

Irán;Ukrajna;Venezuela;Egyesült Államok;évértékelő;Donald Trump;

2026-02-25 12:23:00 CET

Az amerikai elnök leszögezte, az ország történelmi átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban, és az „aranykorát éli”.

Az Egyesült Államok ma jobb, gazdagabb és nagyobb hatalmú, mint egy évvel ezelőtt – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a washingtoni kongresszusban közép-európai idő szerint szerda hajnalban elmondott évértékelő beszédében.

A törvényhozás két házának együttes ülésén „az unió állapotát” felvázoló, csaknem kétórás, rekordhosszúságú beszédben Donald Trump – akinek felszólalását a republikánus képviselők és szenátorok számos alkalommal állva megtapsolták – azt mondta, hogy az ország történelmi átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban, és az „aranykorát éli”. Úgy vélte, hogy a demokraták viszont tönkreteszik az országot.

Az elnök egyebek között azt hangoztatta, hogy a határok minden eddiginél biztosabbak, és az Egyesült Államokat a nemzetközi színtéren jobban tisztelik, mint talán korábban bármikor. Elmondása szerint az elmúlt kilenc hónapban egyetlen illegális bevándorló sem jutott be az országba, és tavaly az éves migrációs mérleg negatív volt. Ennek köszönhetően csökken a bűnözés is – tette hozzá. Üdvösnek nevezte viszont a munkát kereső, legális bevándorlók érkezését.

A gyilkosságok száma az Egyesült Államokban 125 éve nem volt olyan alacsony, mint tavaly – emelte ki az elnök. A fentanil csempészete 56 százalékkal csökkent – fűzte hozzá, megismételve, hogy ezt a törvénytelenül előállított szert „tömegpusztító fegyvernek” tekinti.

Donald Trump megemlékezett Charlie Kirk konzervatív aktivista tavalyi meggyilkolásáról, és elítélte a politikai alapú erőszak minden fajtáját. Felhívta a figyelmet egyúttal az egyházak és a vallás szerepére az erőszak elleni fellépésben.

Bírálta azokat a demokratákat, akik kiállnak azon városok mellett, amelyek meglátása szerint nem lépnek fel kellő eréllyel a bűnözés ellen, és akadályozzák a hatóságok munkáját. Bejelentette, hogy megbízta JD Vance alelnököt a szociális támogatásokkal folytatott csalások elleni fellépés irányítására.

Kiemelte a korrupcióellenes erőfeszítések fokozását is. Arra kérte a kongresszust, hogy támogassa a választási csalások elleni jogszabályi javaslatait.

A külpolitikai témák között Donald Trump megismételte, hogy második mandátuma alatt az Egyesült Államok nyolc háború befejezésében játszott kiemelt szerepet, köztük a gázai, a karabahi, a koszovói és az indiai-pakisztáni konfliktuséban. Hangoztatta, hogy tovább dolgoznak az ukrajnai háború lezárásán is, amelyben elmondása szerint havonta 25 ezer katona hal meg. Hozzátette, ez a háború el sem kezdődött volna, ha ő az elnök négy évvel ezelőtt.

Kitért arra is, hogy a kormányzat az elmúlt évben rekordmértékű összegeket fordított az amerikai hadsereg és hadiipar fejlesztésére, és köszönetet mondott ezért a kongresszusnak. Emlékeztetett arra is, hogy a NATO-tagországok az ő nyomására döntöttek védelmi kiadásaik 5 százalékra emeléséről.

Kiállt a nemzetközi kábítószer-csempészet elleni amerikai fellépés mellett, és kijelentette, hogy annak köszönhetően jelentős mennyiségű drogot foglaltak le nemzetközi területeken.

Iránról Donald Trump azt mondta, hogy továbbra is olyan atomfegyver kidolgozására törekszik, amellyel akár az Egyesült Államokat is elérheti. Hangoztatta, hogy ezt soha nem fogja hagyni. Hozzátette, az iráni kérdés megoldásában továbbra is előnyben részesíti a diplomáciai erőfeszítéseket.

Ismételten sajnálatosnak nevezte az általa bevezetett globális vámok érvénytelenítéséről szóló minapi legfelsőbb bírósági döntést. Megjegyezte, hogy az időközben elhatározott új vámintézkedések bevezetéséhez nincs szükség a kongresszus felhatalmazására.

Elmondta azt is, hogy Washington „új barátjától, Venezuelától” 80 ezer hordó kőolajat kaptak. Az amerikai biztonságot is erősítő jelentős lépésnek nevezte Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását.

A gazdasági eredményeket sorolva Trump egyebek között kiemelte, hogy az infláció ötéves mélypontra süllyedt az Egyesült Államokban. Hangsúlyozta azt is, hogy egy év alatt 18 ezer milliárd dollár nemzetközi befektetés érkezett az országba.

Donald Trump kormányzatának több szociálpolitikai törekvéséről is beszélt, köztük a gyógyszerek árának radikális csökkentéséről.