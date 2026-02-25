Rossz jegyet kapott, kiugrott a telcsi iskola ablakán egy 13 éves diák

Románia;iskola;diák;Beszterce megye;

2026-02-25 17:19:00 CET

A helyszínre rohammentő érkezett, az erdélyi diákot ágyéki sérüléssel és lábtörés gyanújával szállították kórházba. Az iskola igazgatója szerint a fiú szándékosan követhette el tettét, a helyi rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

A vártnál rosszabb jegyet kapott fizikából, és kiugrott az iskola első emeleti ablakából egy 13 éves diák a Beszterce-Naszód megyei Telcsen – írja a Maszol.

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az eset kedden délelőtt, a tanórák közötti egyik szünetben történt. „Ma körülbelül 10 órakor a 112-es egységes segélyhívó számon érkezett bejelentés arról, hogy Telcs településen egy diák kiesett az emeletről és megsérült. A helyszínre kiérkező (…) rendőrök egy helyi 13 évest azonosítottak, és az elsődleges vizsgálatok szerint az iskolája első emeletéről esett le” – közölte a rendőrség.

A helyszínre rohammentő is érkezett. A fiú eszméleténél volt, ágyéki sérüléssel és lábtörés gyanújával vették át, majd a besztercei sürgősségi kórházba szállították. A romániai Agerpres hírügynökségnek az iskola igazgatója arról beszélt, hogy a 13 éves fiú feltehetően szándékosan követte el tettét, miután a vártnál rosszabb jegyet kapott.

„Amikor megkérdezték tőle, miért tette, azt válaszolta, hogy »az élet nehéz«. A magyarázat több irányba mutatott: megpróbált jobb jegyet szerezni fizikából, azt hiszem, de a vártnál rosszabbat kapott, és úgy érezte, minden hiábavaló, az élet nagyon nehéz” – nyilatkozta Domnica Homei, a Telcsi Műszaki Líceum igazgatója. Hozzátette, az érintett diák jó tanuló, korábban nem volt gond vele, cselekedete megijesztette hatodikos osztálytársait.

Az osztályfőnök értesítette a szülőket, akik az iskolába siettek, majd elkísérték gyermeküket a besztercei kórházba. A fiút a délután folyamán – a hozzátartozók kérésére – kiengedték a kórházból. Az ügyben a rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indított büntetőeljárást, a hatóságok vizsgálják az eset pontos körülményeit.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.