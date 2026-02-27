Mutyiverzumból dutyiverzió? – Íme a legkorruptabb játék, amelyet valaha kitaláltak Magyarországon

korrupció;Magyarország;társasjáték; NER;

A groteszk és rendszerkritikus ábrázolás jövedelmező üzletág is lehet. Győri Domonkos közösségi finanszírozásban gyűjtötte össze rá a pénzt.

Vannak arra utaló jelek (Karinthy, Örkény, Vonnegut jó példa rá), hogy a történelem legsötétebb poklaiban és emberi drámáiban sem szűnik meg a vágy a humorra. A nevetés egyrészt működik, életet hosszabbít, szemben a Kalasnyikovokkal meg a diktatúrákkal, másrészt ha nagyon komoran nézünk magunk elé a valódi vagy szimbolikus áristomunkban, attól a helyzet még fikarcnyit sem változik. A Nemzeti Együttműködés Rendszerére is igaz, hogy borzasztóan siralmas és észvesztően cinikus, megdönteni volna érdemes tízpercenként, de kinevetni sem esik rosszul két ún. választás között. Ha valami, akkor a nevetségessé válás, a lebőgés, a gúnyrajzok és karikatúrák sora üti a legnagyobbat a rendszeren (Sándor Pál bohóc kettőse és Fellini clownjai hasonló vívódással küzdenek, csak ők nem lopnak.) A Népszava Pápai-Weisz-Marabu-Grafitember kvartettje egyfajta túlélőcsomag a jövőhöz.

A groteszk és rendszerkritikus ábrázolás jövedelmező üzletág is lehet. A Macskás Fadísz és a Kócsag Fidesz talán csak azért nem levédett márkanevek, amiért a „szabadság, egyenlőség, testvériség”-et és a „Van egy álmom!”-at sem volna elegáns fizetőssé tenni a pluralista survivorok (PS 56) előtt. Molnár Áron NoÁr kiváló mörcsei is jóféle összekacsintások, a változás sejtjeinek éltető nyomelemei, amivel a színész-aktivista az imponáló elérésű videóit közkinccsé teszik. A változásban érdekelt választók finanszírozzák a tartalmakat. Így járt Győri Domonkos is, aki a Brancs nevű crowdfunding portálon egymillió forintos célt tűzött ki maga elé az Állami Mutyi című társasjátékának fejlesztésére, végül 2,2 millió forintnál állt meg a közösségi támogatások összege.

– A közösségi élmény és az értékteremtés vezetett egy olyan társasjáték létrehozásával, ami nem kínai – meséli Győri Domonkos, aki szabadúszó weblapdizájnerként keresi a kenyerét. – A látványtervek alapján a várakozásaimon felül sikeres volt a kampány, ami után karácsonyra elkészíthettük az első példányokat. Ezek még erősen kézműves társasok volt, négy testvéremmel együtt állítottuk össze, csomagoltuk és postáztuk a dobozokat.

Domonkos a fejlesztést egymagában csinálta, amit a mesterséges intelligencia nélkül nem tudott volna megtenni. A karakterek (Főnök, Gázos, Zebra, Góth Tabi, Gróf és a többiek) és a honlapon található kisfilmek is MI-produktumok. Minden mást a fiatalember talált ki és valósított meg.

– Az Állami Mutyiban nincsenek történetkártyák, így kizárólag az számít, hogy az ármányokkal és hazugságokkal ki tudja a legtöbb közpénzt bezsebelni – avat be Domonkos, bár ezt a rendszercélt magunk is sejtettük. – A próbajátékaink és a visszajelzések alapján is beigazolódott, hogy nincs két egyforma játék, mindig az adott csapaton és a kreatív ötleteken múlik, hogy mekkora gazdagodást sikerül elérni egységnyi idő alatt a közpénzek megcsapolásával. Az egyik kedvenc vásárlói e-mailem az volt, amikor egy család lemondta az ünnepi rokonlátogatások egy részét, mert annyira belelovalták magukat a játékba.

A hasonló igénnyel készült előzményeket (Narancshullás; Legyél te is NER-lovag, ahol Némileg Erkölcstelen Ripacsok a főszereplők) csak a gyártás után ismerte meg Domonkos, de ezeknek a létezése nem szegte kedvét, hiszen egyrészt már nem kaphatók, és a tematikájuk is más. Ő egyszerű szabályokra, és az agyalás-stratégiázás igényére építette a játékát, ami a weblap szerint „békepárti, nem brüsszeli, 100 százalék magyar, nagyon családbarát”. Az Állami Mutyi sorsáról a fejlesztő azt mondja: a rendszer változása hatással lehet az értékesítésre, de a nevetési ingerekre is. Megállapodunk, hogy még egy ciklus a NER-ből bár egészen biztosan nem lenne olyan vicces.

– Én is azt szeretném, ha fél év múlva már múlt időben, önfeledten és tét nélkül tudnánk nevetni ezeken a groteszk figurákon. Miközben az Állami Mutyiban alig győznénk elpakolni a szajrét, de a közpénzek a valóságban mind egy szálig a helyükön maradnának – sorolja sokunk nem is olyan titkos vágyát Győri Domonkos. És már a folytatást, a Mutyiverzum utáni dutyiverziót forgatja a fejében.

Infó: Az Állami Mutyi a játék honlapján rendelhető meg, de szakbolttal és multival is tárgyal a belistázásról a játékkiadó-fejlesztő.