Válaszolt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, elvileg bármikor lehetett változtatni a zászlóvivő személyén

téli olimpia;Nemzetközi Olimpiai Bizottság;zászló;Magyar Olimpiai Bizottság;magyar küldöttség;

2026-02-23 17:40:00 CET

Még a szombati határidő után is volt lehetőség a zászlóvivő személyének módosítására, ha az érintett ország megfelelő indoklással (sérülés, betegség) kért változtatást.

A téli olimpia záró ünnepségére február 21-én szombaton 14 óráig kellett leadni a zászlóvivők nevét – írta a Népszava érdeklődésére a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sajtóosztálya. A válasz így folytatódott: „Voltak országok, amelyek a határidőig nem tudták megadni a zászlóvivők nevét, ők később jelentették be a zászlóvivőket.”

Az MTI adta ki a hírt szombaton, hogy a páros versenyben negyedik helyen végzett, magyar színekben induló orosz Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszandar viszi a küldöttség zászlaját az esti záróünnepségen. A Magyar Hang azt írta, hogy kormányzati szinten komoly felháborodást okozott ez a terv, különösen annak ismeretében, hogy Kósa Lajos, a korcsolyázók sportági szövetségének elnöke „Védjük meg a magyar sportot!”, címmel tett ki videót a közösségi oldalakra. Ezért született az a döntés, hogy a megnyitóhoz hasonlóan két rövidpályás gyorskorcsolyázó, Somodi Maja és Nógrádi Bence vigye a zászlót.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a Nemzeti Sportnak azt írta, hogy azért nem lehetett Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszandar a magyar csapat zászlóvivője, mert a korábban leadott neveken nem lehetett változtatni, ugyanis a névsort le kell adni a ceremóniát közvetítő televíziós társaságoknak.

A NOB tájékoztatásából az derült ki, hogy még a szombati határidő után is volt lehetőség a zászlóvivő személyének módosítására, ha az érintett ország megfelelő indoklással (sérülés, betegség) kért változtatást.

Ha tehát nagyon akarta volna a magyar csapat vezetése, akkor vihette volna az orosz páros a magyar zászlót, más kérdés, hogy elég furán nézett volna ki, ha olyanok kapják ezt a megtisztelő feladatot, akiknek a melegítő viselésén kívül nincs kapcsolatuk Magyarországgal, hiszen nem itt élnek és nem is itt edzenek.