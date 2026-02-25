Szijjártó Péter: Lássuk be, bármire képesek az ukránok

választás;Ukrajna;Szijjártó Péter;

2026-02-25 20:19:00 CET

A tárcavezetőnek még a Szovjetunió is az eszébe jutott a négy éve Oroszország által megtámadott Ukrajnáról.

Akik ma blokkolják a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, azok ugyanazok, mint akik felrobbantották a kontinens biztos földgázellátását garantáló Északi Áramlat vezetéket, s ezért fel kell készülni az esetleges támadásokra - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kiskunlacházán.

Minderről a tárca közleményére hivatkozva ír a Magyar Távirati Iroda. Szijjártó Péter szerint Ukrajna robbantotta fel korábban az európai gazdaság versenyképességét adó olcsó orosz földgázt szállító Északi Áramlat vezetéket, amit állami terrorizmusnak nevezett. Szerinte szégyen az, hogy Európa mind a mai napig szemet huny ezen eset felett, és mind a mai napig vannak olyan európai országok és vezetők, akik hősként ünneplik az elkövetőket. Szólt arról is, hogy a kormány megelőzze a magyarországi olaj- és gázvezetékek felrobbantására irányuló kísérleteket.

Szijjártó Péter arról beszélt, hogy az áprilisi választás Ukrajna szempontjából is meghatározó jelentőségű. Kifejtette: álláspontja szerint Kijev tisztában van azzal, hogy ha a jelenlegi kormány marad hivatalban, a következő négy évben nem kerül közelebb az Európai Unióhoz, a magyar emberek pénze nem jut Ukrajnába, és Brüsszelben nem születhetnek olyan döntések, amelyek Magyarországot és az egész európai kontinenst belesodornák a háborúba. – Ezért az ukránok, lássuk be, bármire képesek. Egy olyan országtól, ahol nyílt embervadászat zajlik az utcán, ahol a gyerekeik, családjaik szeme láttára vernek meg és hurcolnak el embereket, majd küldenek a frontra, egy olyan országtól, ahol a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználathoz fűződő jogai rosszabb állapotban vannak ma, mint a Szovjetunió idejében, egy olyan országtól sajnos minden kitelik – fogalmazott Szijjártó Péter.