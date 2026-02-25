Megjelent az Orbán-kormány rendelete, most három hónapig „összehangolt védelmi tevékenység” zajlik Magyarországon

Orbán-kormány;Magyarország;védelem;rendelet;infrastruktúra;

2026-02-25 21:38:00 CET

Csúcsra járatják a háborús riogatást.

Szerda este 9 óra előtt a Magyar Közlöny kiadta Orbán-kormány 30/2026. (II. 25.) jelzésű rendeletét, amely alapján a miniszterelnök napközben már utasítást adott a kritikus energetikai infrastruktúra védelmére Magyarországon.

A jogszabály gyakorlatilag háborús riogatással kezdődik, az egészet ugyanis azzal indokolja a kabinet, hogy „a háborúpárti vezetők Kijevben és Münchenben döntést hoztak a háború folytatásáról. Ukrajna egyoldalú lépéssel elzárta a Barátság kőolajvezetéket, a háborúpárti politikát nem érdekli az energiaárak alakulása”, emiatt pedig jön, hogy Magyarország egész területére „összehangolt védelmi tevékenységet” rendel el a magyar energiahálózat védelme érdekében, az energiahálózat védelmében részt vevő védelmi és biztonsági szervezetek, illetve közigazgatási szervek védelmi feladatainak koordinálása és összehangolása céljából. Ezt a munkát Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangolja össze egy koordinációs testület élén, amelynek rajta kívül a tagja a belügyminiszter, vagyis Pintér Sándor, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, illetve a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Bíró Marcell is.

Az Orbán Viktor szignójával megjelent rendelet, nemsokára este 11 órakor már életbe is lép, három hónap múlva, 2026. május 25-én veszti hatályát.

Orbnán Viktor szerdán korábban összehívta a Védelmi Tanácsot, amelynek az ülése után a finoman szólva kétséges ukrán fenyegetésre hivatkozva el is rendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét abban a vitában, amely Ukrajnával fajul el a Barátság kőolajvezeték egyik tárolóegységét érő 2026. január 27-i orosz dróntámadás nyomán.