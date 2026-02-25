Rekordszámú újságírót öltek meg tavaly világszerte, többségükkel az izraeliek végeztek

Izrael;sajtó;újságírók;Gázai övezet;külföldi sajtó;izraeli-palesztin konfliktus;újságírógyilkosság;

2026-02-25 18:36:00 CET

A sajtó elleni támadásokat dokumentáló Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) szerint egyetlen ország hadserege sem hajtott végre olyan sok célzott támadást újságírók ellen, mint az izraeli.

2025-ben világszerte rekordszámú, 129 újságíró és médiamunkást öltek meg hivatása gyakorlásával összegfüggésben, kétharmadukat – többségükben palesztinokat – a Gázai övezetben – közölte szerdán a New York-i székhelyű Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű független szervezet, amely dokumentálja a sajtó ellen elkövetett támadásokat.

A CPJ harminc éve gyűjti ezeket az adatokat, és tavaly – 2024 után ismét – újabb negatív rekord dőlt meg a megölt médiamunkások száma tekintetében, ahogy a tavalyi lett zsinórban a második év, amikor Izrael volt felelős a halálozások kétharmadáért. „Egyetlen ország hadserege sem hajtott végre olyan sok célzott támadást újságírók ellen, mint az izraeli” – emelte ki a CPJ. Míg a Gázai övezetben tavaly 86 médiamunkást öltek meg, Ukrajnában négyet, Szudánban pedig kilencet.

Mindemellett Izrael felelős volt a CPJ által szándékos, „gyilkosságként” minősített 47 haláleset 81 százalékáért is. A jelentés szerint a valódi szám ennél magasabb lehet, mert a gázai adatokhoz nehéz hozzáférni. Izrael korábban többször elismerte, hogy célba vette a Gázában tartózkodó újságírókat, akikről azt állította, hogy kapcsolatban állnak a Hamásszal, ám erről nem szolgáltatott ellenőrizhető bizonyítékot – olvasható a Reuters hírügynökség beszámolójában.

A fegyveres konfliktusok mellett a szervezett bűnözés is komoly veszélyeket rejt a médiában dolgozók számára. Mexikóban hat újságírót öltek meg, és több esetet regisztráltak Indiában és Peruban is. A CPJ jelentésében kitért arra is, hogy Szaúd-Arábiában tavaly júniusban a hatóságok „hamis vádakkal” kivégeztek egy újságíró-bloggert, Turkí el-Dzsászirt, aki jogsértésekről és korrupciós ügyekről tudósított a Twitteren.

Egyre több újságírót gyilkolnak meg, miközben soha korábban nem volt ilyen fontos információhoz jutni – közölte Jodie Ginsberg, a CPJ főigazgatója, aki szerint a sajtó elleni támadások erős jelzések arra vonatkozóan, hogy más szabadságjogok is sérülnek, és sokkal többet kellene tenni annak érdekében, hogy ezeket a gyilkosságokat megakadályozzák, és az elkövetőket megbüntessék.