Egyszeri kárpótlást fizet a svájci kormány a crans-montanai tűzvészben elhunytak hozzátartozóinak

Svájc;tűzvész;kárpótlás;Crans Montana;

2026-02-25 17:36:00 CET

Még 58 sérültet ápolnak kórházban.

A svájci szövetségi kormány szerdán bejelentette, hogy egyszeri, 50 ezer svájci frank (17,8 millió forint) értékű kárpótlást fizet a szilveszteri, crans-montanai bártűzben elhunyt 41, illetve az égési sérüléseket szenvedett 116 ember hozzátartozóinak - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A közlemény szerint a kormány az anyagi gyorssegéllyel együttérzését és támogatását kívánja kifejezni a gyászoló családtagokkal, és a kórházban ápolt emberek hozzátartozóival.

Hozzátették, hogy a kormány kerekasztal összehívását is tervezi, melynek célja, hogy a tűzvész ügyében érintett biztosító társaságok és hatóságok bevonásával jobban elősegíthesse a kártérítések kifizetését, illetve az esetleges peren kívüli egyezségek elérését. A káresetek rendezéséhez maga a kormány is mintegy 20 millió frank adománnyal kíván hozzájárulni.

A kormány bejelentette azt is, hogy 8,5 millió frankos anyagi juttatással is hozzá kíván járulni a katasztrófában érintett kantonok rendkívüli költségeihez, továbbá reményét fejezte ki, hogy a szövetségi parlament fel fogja gyorsítani az áldozatok megsegítését célzó jogszabálytervezet kidolgozását.

A nyomozás adatai szerint a Constellation nevű bárban egy csillagszóró gyertya lobbantotta lángra a bár mennyezetét borító hangszigetelő habot, és onnan terjedt tovább a tűz szilveszter éjjel. A halálos áldozatok többsége tinédzser volt, akik közül többen is külföldiek, főleg franciák és olaszok voltak.

Az ATS-Keystone svájci hírügynökség adatai szerint a tűzvész 58 sérültjét ápolják még svájci, valamint egyéb külföldi kórházakban.