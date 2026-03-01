Michal Strnad, a fegyvergyáros szupersztár

Csehország;fegyvergyártás;Rába Járműipari Holding;Michal Strnad;CSG ;

Néhány óra leforgása alatt nem kevesebb, mint hárommilliárd euróval lett gazdagabb Michal Strnad, a cseh CSG cégcsoport tulajdonosa. A temérdek pénzt még januárban vághatta zsebre, miután a hadiipari CSG vállalat amszterdami tőzsdén piacra dobott részvénycsomagját elkapkodták a befektetők.

A fegyvermágnás összvagyonát így már 37 milliárd dollárra taksálják, amivel a cseh milliárdosok élére került, sőt, nevét a világ leggazdagabbjai között is jegyzik. A pénzügyi elemzők ugyanakkor a CSG tőzsdei műveletét – szakzsargonban elsődleges nyilvános részvénykibocsátását (IPO) – minden idők legnagyobb hadiipari börzedebütálásaként emlegetik.

A látványos részvényjegyzés persze nem valamilyen vakszerencse. A védelmi ipar különböző területein tevékenykedő, prágai központú CSG (Czechoslovak Group) már világcég: a cseh határokon is túl, vagy száz vállalatban kisebb-nagyobb érdekeltséggel bíró globális konglomerátum. Otthon többek közt övé a katonai nehéz-tehergépkocsikat gyártó Tatra, érdekeltek a repülőgépgyártásban, s az elmúlt években sorra vásároltak fel patinás nyugati lőszergyártókat, köztük az amerikai Kinetic Groupot, továbbá kooperálnak egy sor NATO-ország hadi gyártójával. Mindezek bomba üzleteket fialtak. Korábban, az afganisztáni háború idején szerepet vállaltak az afgán pilóták helikopter-kiképzésében, Irak számára felújítottak egykori szovjet T72-es tankokat, és szállítottak katonai járműveket – a belga hadsereg és a német Bundeswehr után most ezres szériában a szlovákoknak. Ám a legzsírosabb üzlet az Ukrajnának eladott lőszer: már 2024-ben egymillió tüzérségi lövedékkel látták el az ukrán hadsereget, egyes források szerint az adta bevételeik több mint 40 százalékát. A CSG idei forgalmát 7,4–7,6 milliárd euróra becsülik a tavalyi évre számított 6,4–6,7 milliárddal szemben – a Stockholmi Békekutató Intézet szerint a CSG a leggyorsabban növekvő hadi cég. Strnad úgy fogalmazta meg becsvágyó expanziós tervét, hogy cégcsoportja Európa második legnagyobb hadiszállítója akar lenni.

Annyi bizonyos, hogy a CSG páratlan közép-európai sikertörténet. Három évtizeddel ezelőtt, 1995-ben jogelődje az ócskavas-kereskedő papa, Jaroslav Strnad családi vállalkozásaként, inkurrens, egykori hidegháborús hadi készletek felvásárlásával és továbbadásával kezdte. A hangzatos nevű Excalibur Army kevesebb mint 20 fővel, 100 ezer korona kezdőtőkével gyorsan bővült: egyre-másra szerezték meg az akkor még lepukkant, majd nyereségessé tett vállalatokat otthon és a szomszédos Szlovákiában. Az alapító Jaroslav Strnad kiváló lobbista lehetett, jókora kapcsolati tőkével, elvégre sok egyéb kuncsaft mellett a Magyar Honvédség leselejtezett tankjait is ők adták el Ukrajnának. 2016-ban az alapító átadta a stafétát az akkor 24 éves fiának, Michalnak, aki „transzatlanti” cégcsoporttá gyúrta át a „nemzeti” holdingot. Ma már a 14 ezer főt foglalkoztató CSG-t a száz legnagyobb fegyvergyártó listáján is jegyzik, piaci értékét pedig több mint 30-33 milliárd euróra teszik.

Így aztán a nemzetközi üzleti sajtó nem győzi magasztalni a 34 éves Michal Stranad menedzseri teljesítményét. Már ifjú korától arra trenírozta a család, hogy egyszer majd átveszi apjától a stafétát. Maga mesélte el a Reutersnek, hogy már 18 éves korában beállt dolgozni a cég egyik raktárába. Elmondják róla azt is, hogy bár nem szeret interjúkat adni (alighanem a fegyverbiznisz jellegéből adódóan), de roppant udvarias ember, németül, angolul perfekt. A fegyverbolt mellett már a civil szektorban „diverzifikál”: érdekeltséget szerzett a Four Seasons prágai luxusszállodában, tavaly megvette az első ligás Viktoria Plzeň focicsapatot és persze nagymenő üzletember módján buzgón adományoz is. Hobbija a veterán személyautók és motorok gyűjtése, van helikopter-jogosítványa, kedvenc gépe az amerikai Black Hawk.

Ám a cseh utca embere korántsem vélekedik róla elismerően, a kommentekből ítélve inkább háborús nyerészkedőnek tarják. E véleményeket az is táplálja, hogy a Kijevet ellátó, úgynevezett cseh lőszer-kezdeményezés (Czech Ammunition Initiative) égisze alatt szállított nagykaliberű tüzérségi lőszereket túlárazzák – állítják bírálói. Strnad visszautasítja a vádakat, és mint ahogy az X-en írta: „a védelmi termelés nem kizsákmányolás, hanem túlélés – az a szuverenitás, az elrettentés és a függetlenség ára”.

Bármi legyen az igazság, a CSG most bevonná expanziós programjába a magyar (hadi)ipart is. Minapi közleményükből kitűnik, hogy együttműködési megállapodást hoztak tető alá a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-vel. Ez alapján a Tatra segédletével támasztanák fel a Rába Holding egykoron szebb napokat megélt tehergépkocsi-gyártását, s eddig még nem részletezett módon a Rába bekapcsolódhat a Tatra nemzetközi gyártóláncába.