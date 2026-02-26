A Barátság kőolajvezetékben nem keletkezett akkora kár

kormányinfó;

2026-02-26 10:09:00 CET

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdésként közölte, az Orbán-kormány tegnapi ülésén elsősorban Magyarország energiabiztonságával foglalkoztak. Az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, a kabinet megállapította, egyértelmű adatok állnak rendelkezésre arról, olyan kár nem keletkezett, amely ezt indokolna, sőt, a vezeték kiindulópontját épp az ukránok támadják. Volodimir Zelenszkij és az ukrán vezetés fenyegeti a magyar energiabiztonságot – szögezte le.