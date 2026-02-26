Gulyás Gergely: Az ukrán elnök hazudik

kormányinfó;

2026-02-26 10:29:00 CET

Elsőként a köztévé kérdezhetett. Kapott-e a kormány bármilyen információt az ukrán kormány részéről, hogy melyik lehet az a határnap, amikor elindul a kőolaj? – hangzott el a kérdés. – Amikor az ukrán elnök így dönt, már holnap újra lehetne indítani, az ukrán elnök hazudik – állítja Gulyás Gergely. Hozzátette, magát a vezetéket nem, egy tárolóegységet ért találat, ezt néhány nap alatt ki is lehetett javítani, semmi akadálya nincs annak megindításának. Magyarország nem tud mást tenni, csak válaszintézkedésekről dönteni – tette hozzá, ide sorolva az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag és a 90 milliárd eurós hitelcsomag elfogadásának blokkolását.

Ukrajna megsérti a társulási szerződésben vállalt kötelezettségeit és két EU-s tagállam energiabiztonságát veszélyezteti – ismételte meg a miniszter. Arra a kérdésre, hogy az Orbán-kormány Volodimir Zelenszkij javaslata nyomán fordulna-e Putyinhoz energia-tűzszünet reményében, Gulyás Gergely azt felelte, ők szívesen egyeztetnek az ukrán államfővel további lépésekről, de ezekről csak azután, hogy helyreállították a Barátság kőolajvezetéken a szállítást.

Arra a felvetésre, hogy mesterségesen állítanának-e elő veszélyhelyzetet a választások előtt a kritikus infrastruktúra megerősítéséről szóló intézkedéssel, Gulyás azt mondta, az ügynek semmi köze a választáshoz. – Ez megnyugtató az embereknek, nem pedig félelmet kelt – állította. Annak örülnének, ha a Barátság vezetéken kőolajat kapnának, nem érti, mi köze lenne ennek a választáshoz.

A jelentős Tisza-előnyt mérő Medián-felmérésről szóló kérdésre Gulyás Gergely elmondta, az ő belső méréseik teljesen mást mutatnak. – Mi a választásokon indulunk, a Medián pedig a rádiókabarén. Arra kell vigyázni, hogy az ellenzéki pártok népszerűsége nehogy 10 százalék fölé fusson – viccelődött. Hozzátette, azt a magabiztos többséget mutatják a belső méréseik, amiről Orbán Viktor többször beszélt, de ahogy eddig, úgy ezután sem hozzák nyilvánosságra ezeket.