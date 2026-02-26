kormányinfó;

2026-02-26 10:39:00 CET

Az Index kérdésére a miniszter ismét azt fejtegette, hogy miután közös döntéshozatal van, egyhangúság követelményének a teljesülése nélkül Ukrajna nem tud hozzájutni a 90 milliárd euróhoz. Magyarország és Szlovákia energiabiztonságához az orosz kőolaj hozzá tartozik, és van egy tagjelölt állam, mely megszegi jogi kötelezettségeit, ezzel két uniós tagállamban energiabiztonsági veszélyhelyzetet okot.

Az Európai Unió nem a saját tagállamai oldalára áll – állapította meg, kiemelve, szerinte ez jól mutatja a helyzet abszurditását. A tárcavezető nem tud olyanról, hogy meg lehetne kerülni a vétót. Mit reagálna a kormány Volodimir Zelenszkij meghívására? – hangzott a következő kérdés. Gulyás Gergely közölte, fényképek kedvéért nem éri meg találkozni, csak akkor, ha annak a két ország számára haszna van.