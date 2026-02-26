beavatkozás;bankok;Gulyás Gergely;Nagy Márton;kormányinfó;

Gulyás Gergely: Nincs kormányzati célkitűzés, hogy öt nagy bank maradjon Magyarországon

Nagy Márton egy egészen kiváló közgazdász.

Nagy Márton többször is beszélt arról, hogy öt nagy bank elég. Mit tesz az Orbán-kormány az elgondolás megvalósítása érdekében? Semmit, nincs ilyen kormányzati célkitűzés, „az egészen kiváló közgazdász” Nagy Márton fogalmazta meg, hogy szerinte a magyar piacon hány bank tud érvényesülni.

Nem kívánnak a piacba beavatkozni. Az Orbán-kormány nem akarja meghatározni a Magyarországon tevékeny bankok számát – nyomatékosította újbóli kérdésre a miniszter.

