Nagy Márton megint azt fejtegette, miért jó, ha kevesebb nagy bank van

bankszektor;bankok;Nagy Márton;

2026-02-24 13:29:00 CET

Nemzetközi példák is rendelkezésre állnak – állapította meg ezzel kapcsolatban a nemzetgazdasági miniszter.

Egy kis közgazdaságtan: ha kevesebb nagy bank van, akkor a bankrendszer hatékonyabb (mérethatékonyabb), azaz olcsóbban működik – állapította meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedd reggel a Facebook-oldalán. Ez – folytatta a tárcavezető – lejjebb hozza a pénzügyi termékek árát, és így nagyobb versenyt generál.

Nagy Márton leszögezte, erre nemzetközi példák is rendelkezésre állnak, úgy mint Svédország vagy Ausztria, ahol kevesebb mint öt nagy bank működik.

A poszt alatti kommentben a miniszter saját, 2006-os MNB-s dolgozatát is belinkelte annak, „akit bővebben érdekel a téma”. Ebben az írásban ugyanakkor – hívja fel a figyelmet a hvg.hu – nincs arra utaló nyom, hogy a tárcavezető még jegybankos időszakában úgy gondolta volna, az a jó, ha minél kevesebb a pénzintézet egy országban.

Nagy Márton először a múlt héten fejtegette a közösségi oldalán, hogy a bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak. Szerinte a rendszer konszolidációja nem halogatható tovább. Öt nagy bank maradhat! – zárta rövid bejegyzését, ám arra akkor nem tért ki, melyek azok a pénzintézetek, amelyeknek a hazai jelenlétét kívánatosnak tartja. Szintén nem tett említést arról, miért pont ötnek kell maradnia. Ugyanakkor hétfőn, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett konferencián úgy fogalmazott, az OTP, az MBH Bank, a K&H és az UniCredit mellett az „ötödik hely jelenleg kiadó”.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban, az évértékelőjében név szerint megnevezte az Erste Bankot, amelyet a „háború kutyájának” tart.