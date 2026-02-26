Letartóztatták a soproni késelőt

A bíróság elrendelte a soproni késelő letartóztatását – írja csütörtöki közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.
A megalapozott gyanú szerint a férfi hétfőn, a délutáni órákban egy soproni étterem mögötti területen előzetes szóváltást követően egy nagy késsel hastájékon szúrta a sértettet, aki életveszélyes sérülést szenvedett. A nyomozó hatóság életveszélyt okozó testi sértés bűntettének elkövetésével gyanúsította meg.
A főügyészség indítványára a járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a férfi letartóztatását, tekintettel arra, hogy vele szemben fennáll a tanúk jogellenes befolyásolásának, valamint annak a veszélye, hogy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.Megkéseltek egy 28 éves férfit egy soproni gyorsétteremnél