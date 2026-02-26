Letartóztatták a soproni késelőt

ügyészség;letartóztatás;Sopron;késelés;

2026-02-26 13:51:00 CET

A bíróság szerint fennáll a tanúk jogellenes befolyásolásának, valamint annak a veszélye, hogy a férfi szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.

A bíróság elrendelte a soproni késelő letartóztatását – írja csütörtöki közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A megalapozott gyanú szerint a férfi hétfőn, a délutáni órákban egy soproni étterem mögötti területen előzetes szóváltást követően egy nagy késsel hastájékon szúrta a sértettet, aki életveszélyes sérülést szenvedett. A nyomozó hatóság életveszélyt okozó testi sértés bűntettének elkövetésével gyanúsította meg.

A főügyészség indítványára a járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a férfi letartóztatását, tekintettel arra, hogy vele szemben fennáll a tanúk jogellenes befolyásolásának, valamint annak a veszélye, hogy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.