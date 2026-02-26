Mumifikálódott holttestet találtak egy debreceni panelház tárolójában

rendőrség;Debrecen;mumifikálódott holttest;

Az illető több mint egy hónapja halott lehet.

Mumifikálódott holttestet találtak Debrecenben, egy Csemete utcai panelház tárolójában - írja a 24. A rendőrségi vizsgálat arra jutott, hogy az őszes hajú, hiányos fogazatú férfi valószínűleg már több mint egy hónapja halott.

A lap megkeresésére Domokos Jenő, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt közölte, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

A lap felidézi, hogy tavaly júliusban egy ecsédi családi házban találtak több éves mumifikálódott holttestet.