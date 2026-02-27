Jogvita kereszttüzében a Melania-film

film;Rolling Stones;jogvita;Mick Jagger;Melania Trump;

2026-02-27 17:05:00 CET

Nem járult hozzá a The Rolling Stones ahhoz, hogy a zenekar egyik legnépszerűbb dalát, az 1969-es Gimmie Sheltert a Melania című dokumentumfilmben használják – ellentétben az alkotás producerének, Marc Beckman korábbi állításaival.

A Donald Trump feleségéről készült dokumentumfilm, amely a first lady 20 napját követi nyomon férje beiktatásáig, január végén debütált, azóta pedig az amerikai elnökön kívül nem sokan bizonygatták a film jelentőségét, a tengerentúli hírek inkább a kínkeservesen eladott mozijegyekről és a propaganda egy gyenge kísérletéről szóltak.

A dal felhasználási jogai az ABKCO zenei kiadónál vannak, de a producer az amerikai Variety magazinnak úgy nyilatkozott, hogy a frontember Mick Jagger személyesen adott engedélyt annak felhasználására. Beckman állítása szerint a zenekar amúgy is elismeréssel beszélt a filmről és egyetértett abban, hogy a benne feldolgozott történet nem politikai jellegű, hanem egy egyszerű nőről szól, aki a civil életből ismét az ország élén találja magát.

A brit The Guardian felidézte egy Jaggerhez közel álló megszólaló szavait, aki hangsúlyozta, érdemes Beckman állításait némi szkepticizmussal kezelni, mert igencsak érdekelt az alkotás reklámozásában. A lapnak nyilatkozott a zenekar szóvivője, hangsúlyozva, hogy a zenekarnak semmi köze a megállapodáshoz, mert az a kiadó és a film producerei között jött létre. A zavaros körülmények azért is vetnek fel kérdéseket, mert a The Rolling Stones egyike volt azoknak az előadóknak, akik megtiltották dalaik felhasználását Trump kampányeseményein, ahogyan például nem használhatóak fel többek között Prince, Bruce Springsteen, a Queen vagy az ABBA számai sem.

Beckman maga is nyilatkozta, többeket megkerestek dalaik felhasználásával, de egy részük politikai okokra hivatkozva utasította el a lehetőséget. A filmben egyébként hallható a kampányesemények himnusza, a YMCA Village People-től és Michael Jackson Billie Jean száma is, amely történetesen a first lady egyik kedvenc dala is.