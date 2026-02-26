ELTE;tűzeset;kávézó;

Képünk illusztráció

Tűz volt az ELTÉ-n egy kávézóban

500 embernek kellett elhagynia az épületet.

Kigyulladt az ELTE Gazdaságtudományi Kar épületének földszintjén bérelt helyiségben, az egyetemtől függetlenül működő Arch & Beans nevű kávézó - írja a Telex.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az Astoriánál, a Rákóczi úton működő létesítményben az elszívó gyulladt ki, a helyszínen több tűzoltóautóval oltották el a lángokat.

„Az elszívó gyulladt ki, és a kívül, a falsíkon futó szellőzőkéményre is átterjedtek a lángok, amelyeket eloltottak a fővárosi hivatásos tűzoltók. A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az egységek átvizsgálták az épületet, amelyet biztonsági okokból mintegy ötszáz ember hagyott el” - tájékoztattak.

Elfogásakor a férfi kristályt tartott a ruházatában és az általa használt autóban, előzőleg pedig metamfetamint és ecstasyt fogyasztott. A gyanú szerint anyagi haszonszerzés érdekében szerezte be a kábítószert, szolgálati jogviszonyát megszüntették és egy hónapra elrendelték a letartóztatását. 