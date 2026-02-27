KSH: Megint kevesebb gyermek született januárban

KSH;demográfia;halálozás;népességfogyás;születésszám;

Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,8, a halálozásoké 7,4 százalékkal mérséklődött - közölte a KSH.

Az előzetes adatok szerint 2026 januárjában 6216 gyermek született, és 12 061-en haltak meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,8, a halálozásoké 7,4 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 31 százalékkal emelkedett - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.

A KSH közleménye szerint januárban 6216 gyermek született, 180-nal - 2,8 százalékkal -, kevesebb, mint 2025 januárjában. Ezer 15-49 éves nőre 36,1 élveszületés jutott, 0,6 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,34, ez egy évvel korábban 1,35 volt - tették hozzá.

Az adatok szerint januárban 12 061-en haltak meg, 962-vel - 7,4 százalékkal - kevesebben az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. januári 6627 fővel szemben 5845 fő volt.

Ebben az időszakban 2100 pár kötött házasságot, 497-tel - 31 százalékkal - többen, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,7 élveszületés és 15,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 januárjában.

Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,9 ezrelékponttal, 7,3 főre csökkent; ezer élveszületésre 4,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 2,5 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakiénál; ezer lakosra 2,6 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban - sorolták.

A KSH tájékoztatása szerint 2025. február és 2026. január között 71 820 gyermek született, 5417-tel - 7,0 százalékkal - kevesebb a megelőző 12 havinál.

Ebben az időszakban 123 238-an haltak meg, 5176-tal - 4,0 százalékkal - kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.

Hozzátették, hogy 47 097 pár kötött házasságot, 609-cel - 1,3 százalékkal - többen a megelőző 12 havinál.

2025. február és 2026. január között ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,0 halálozás jutott; az élveszületési és a halálozási arányszám is 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban; a házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal magasabb, mint a korábbi időszakban - közölte a KSH.

