Orbán Viktor: Ha nekünk mond egy ukrán valamit, azt azért háromszor ellenőrizzük

Európai Unió;Szlovákia;Ukrajna;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-27 07:54:00 CET

A miniszterelnök közölte, hamarosan telefonos konzultációt tart a szlovák kormányfővel, hogy összehangolják a további közös lépéseket. Úgy vélte: „a szegény nyugat-európaiak” nem ismerik az ukránokat, sem a közép-európai viszonyokat.

A nagykövetünket behívták, és ott mondtak mindenféléket, de ezt nem tekintem komolyan vehető válasznak. Nekem, hozzám címezve válasz nem érkezett – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában arról, kapott-e választ Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. A kormányfő hozzátette, a mostani interjút követően azonnal telefonos konzultációt tart Robert Fico szlovák kormányfővel, hogy összehangolják a további közös lépéseket, „mert nekünk mindenképpen el kell érnünk, hogy Zelenszkij nyissa meg a vezetéket” és újra jöjjön azon keresztül kőolaj Magyarországra.

A miniszterelnök kiemelte, ha megtámadnak egy országot – és minket most megtámadtak, olajblokád alá vettek, célba vették a gazdaságunkat – védintézkedéseket kell tenni. Közölte,

a dízel üzemanyag szállítást már leállítottuk;

második lépés lehetett volna, hogy nem adunk áramot, de a határ másik oldalán is magyarok élnek, „ezt az eszközt félretettük a végső esetre”;

azt mondtuk, ha Zelenszkij nem ad olajat, mi nem adunk pénzt, illetve még ha nem is mi adnánk, vétózunk – ez meg is történt;

azt mondtuk, a 20. szankciós csomag Oroszország ellen nem lesz lezárva,

és egyetlen olyan intézkedést sem fogunk támogatni Brüsszelben, ami Ukrajnának fontos, ilyenből jónéhány van.

– Itt tartunk most – állapította meg a kormányfő. Szerinte „a szegény nyugat-európaiak” nem ismerik az ukránokat, sem a közép-európai viszonyokat, elhiszik, hogy műszaki okok miatt nem jön olaj, ami nyilvánvaló hazugság.

– Ha nekünk mond egy ukrán valamit, azt azért háromszor ellenőrizzük, ezt tanácsoltuk nekik is, le is higgadtak

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, Ukrajna nem hajlandó fogadni egy ellenőrző tényfeltáró missziót.

Szerinte az ukránok „bármire képesek”, ők robbantották fel az Északi Áramlatot, „állami terrorizmus, velük állunk szemben, ne értsük félre a helyzetet”.

– Amit az ellenzék mond, az mese – közölte, kiemelve, az ukránok beépültek a magyar politikába, és pontos tudásuk van arról, hogy finanszírozzák a Tisza Pártot. Hozzátette, Magyar Péter ukrán útját egy, a magyar szolgálatok által azonosított és ismert kém szervezte. Ukrajnának ugyanis – folytatta – olyan kormány kell a választások után, ami ukránbarát lesz.

– Most észnél kell lenni, soha olyan közel a háborús veszély Magyarországhoz, mint a mostani időszakban, még nem volt – állapította meg.

Orbán Viktor leszögezte, lehetnek viták, de a horvátok a barátaink, ez 800 éve így van és ezt meg kell őrizni. Közölte, Horvátországtól mi nem kérünk valamit, hanem azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket.

– Ma az a helyzet, hogy ha megérkezik a Mol tankerhajója a horvát kikötőbe, ott az olajat ki kell emelni a tankerhajóból, és csővezetéken keresztül fel kell juttatni Magyarországra. Ez Horvátország számára nem egy lehetőség, hanem egy kötelesség

– szögezte le. Megjegyezte, azért tarja veszélyesnek „a Shellből ideernyőztetett tiszás energiapolitikus programhirdetését”, mert akkor egyetlen vezetéken fogunk lógni, és ki leszünk szolgáltatva annak, akinek az a kezében van.

A miniszterelnök arról is beszélt, csütörtöki jelentés szerint az orosz olaj 13 dollárral olcsóbb hordónként, mint a nyugati, de a szállítási költséget is beleszámítva (az egyik cső, a másik tanker) ez az árkülönbözet felmegy 13-ról 20-ra.

– A Moltól kapjuk a hivatalos adatokat, mi figyeljük a Mol nyilatkozatait, és abból teljesen nyilvánvaló, hogy ha nincs orosz olaj, akkor óriási áremelkedés van, akkor ezer forintos benzinár van és gazdasági káosz

– fogalmazott.

Orbán Viktor az interjúban arról is beszélt, szerinte

ez egy „kimaradós kormány”, a háborúból ki fogunk maradni, „nyilván most jön egy választás, javaslom, hogy ezt mindenki tartsa észben”.

ha rövid időn belül nincs megoldás, az amerikaiak ki fognak vonulni a béketeremtést célzó diplomáciából is, és akkor marad Európa meg Oroszország, az európai vezetők pedig háborút akarnak.

a magyar nemzetnek, mindannyiunknak, a leendő kormánynak is arra kell összpontosítani az erejét, hogy kívül tudja tartani Magyarországot a háborúból. „Ez nagyon nagy meló, nagyon nehéz, ezek között a malomkövek között őrlődök nap mint nap, és itt kell rutin, tapasztalat, gógyi.”