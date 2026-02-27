Folyamatosak a drónbecsapódás veszélyére figyelmeztető riasztások a Duna-delta romániai térségében

Oroszország;Románia;NATO;riasztás;Ukrajna;légtérsértés;drónok;

2026-02-27 13:46:00 CET

A román védelmi minisztérium légtérsértésekről is beszámolt.

Szerdától péntek délig öt alkalommal adott ki a román katasztrófavédelem mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztást, amelyben a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmezteti a Duna-deltát magába foglaló Tulcea megye polgári lakosságát. Négy alkalommal a NATO vadászgépeit is a térségbe küldték, a román védelmi minisztérium (MAPN) pedig több légtérsértésről is beszámolt.

Valamennyi alkalommal az ukrán folyami kikötők ellen intézett orosz légitámadások miatt adták ki a riasztást, amelyben a Tulcea megye északi részén, az ukrán határ közelében élő lakosokat nyugalomra intik.

Egyben felszólítják őket, hogy a polgári óvóhelyeken vagy pincékben keressenek menedéket, ezek híján maradjanak az épületek fedezékében, távol az ablakoktól, mert fennáll a veszélye, hogy veszélyes tárgyak – drónok vagy lelőtt drónok darabjai – zuhannak román területre.

A MAPN közlése szerint szerdán, csütörtökön és péntek délelőtt a fetesti-i légitámaszpontról a román-ukrán határra küldték a román légierő két-két F16-os vadászgépét, egy második csütörtöki riasztás alkalmával pedig a német, illetve a spanyol légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő egy-egy Eurofighterét riasztották a térségbe a Kogalniceanu támaszpontról.

A román védelmi tárca közölte, csütörtökön és pénteken is a román radarok által észlelt második drón rövid időre berepült a román légtérbe, anélkül, hogy közvetlenül veszélyeztette volna a polgári lakosságot.

Pénteken az ukrán légvédelem lelőtte a román légteret is megsértő drónt, és mivel erre a határtól mindössze 100 méterre, az ukrán oldalon került sor, a MAPN készenlétbe helyezte szárazföldi egységeit, az esetleg román területre hullott dróndarabok felkutatása érdekében.

Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 15 olyan esetről számolt be a MAPN, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy 40 olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.

– A román védelmi minisztérium határozottan elítéli az ukrajnai dunai kikötőkben civil célpontok elleni, a nemzetközi jogot sértő, a régió biztonságát fenyegető orosz légitámadásokat

– szögezte le közleményében a tárca.