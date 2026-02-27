futball;FTC;Európa-liga;sorsolás;

Európa-liga: FTC-Braga a nyolcaddöntőben

Továbbjutás esetén a görög Panathinaikosz vagy a spanyol Real Betis vár majd az FTC-re.

Az FTC a Bragával találkozik a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A párharc első mérkőzésére március 12-én kerül sor a Groupama Arénában, a visszavágót pedig 18-án rendezik Portugáliában. Továbbjutás esetén a görög Panathinaikosz vagy a spanyol Real Betis vár majd az FTC-re.

A magyar bajnoki címvédő a szezon elején az örmény FC Noah és a bolgár PFC Ludogorec csapatát búcsúztatta a Bajnokok Ligája selejtezőjében, majd alulmaradt az azeri Qarabag FK-val szemben, így került át a második számú kupasorozatba. Ott az alapszakaszt négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel a 11. helyen zárta, a rájátszás első fordulójából pedig a Ludogoreccel szemben lépett tovább.

A pénteki, nyoni sorsolás eredményeként lesz majd olasz párharc a legjobb 16 között - a Bologna az AS Romával csap össze -, míg a Lille az Aston Villával, a Stuttgart pedig a Portóval játszik.

El-nyolcaddöntők

1. FTC-SC Braga

2. Panathinaikosz-Betis

3. Genk-Freiburg

4. Celta Vigo-Lyon

5. Stuttgart-Porto

6. Nottingham Forest-Midtjylland

7. Bologna-AS Roma

8. Lille-Aston Villa

Sorsoltak a Bajnokok Ligájában is, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasarayjal találkozik. A felső ág sokkal erősebbnek tűnik, a párharc továbbjutójára a címvédő PSG vagy a Chelsea vár a legjobb nyolc között. Az alapszakaszt százszázalékos mérleggel megnyerő Arsenal ellenben kedvező sorsolást kapott, hiszen a Leverkusent kapta és továbbjutása esetén a Bodö/Glimt-Sporting párharc győztesével találkozhat.

BL-nyolcaddöntők

1. Paris Saint-Germain-Chelsea

2. Galatasaray-Liverpool

3. Real Madrid-Manchester City

4. Atalanta-Bayern München

5. Newcastle United-Barcelona

6. Atlético Madrid-Tottenham

7. Bodö/Glimt-Sporting

8. Leverkusen-Arsenal

