Pinocchio orra

2026-02-28 06:00:00 CET

Pinocchionak ahhoz, hogy kisfiú lehessen, csupán csak igazat kellett volna mondania. De ő folyton hazudott, az orra pedig csak egyre nőtt, miközben ő fabábúként élt tovább saját hazugságai hamis valóságban.

Ha a Pinocchio-effektus működne, a magyar kormány furcsa látványt nyújtana. A mi kis bábuink is igazi nagyfiúk szeretnének lenni, de ők is képtelenek igazat mondani. Az egyik leghosszabb orrú kétségtelenül Szijjártó Péter lenne, pedig Orbán Viktor sem kispályás. Nevethetnénk is képtelen állításaikon, csakhogy amikor a miniszterelnök, illetve a portyázók és fürkészek dandárjává züllesztett diplomácia vezetője megengedi magának a képtelenségszámba menő hazudozást, akkor már nagyon nagy a baj.

Orbán nem kevesebbet állít, mint hogy Ukrajna megtámadott egy NATO tagállamot. Budapesten vagy nem hallottak az 5. cikkelyről, vagy, ami rosszabb, azt sugallja a miniszterelnök, hogy a NATO nem tesz eleget kötelezettségének, nem kel a megtámadott Magyarország védelmére. A külügyminiszter pedig nem kevesebbet állít, mint hogy a Kijevben berendelt magyar nagykövetnek az ukrán diplomaták bevallották, hogy a Barátság vezeték újraindításának kizárólag politikai okai vannak. Nos, egy ilyen vallomás talán egy kedélyes sörözés mellett elképzelhető lenne - ha létezne még ilyen ukrán-magyar viszonylatban -, de hogy egy hivatalos diplomáciai eljárás során hangzott volna el, az még Pinocchio részéről is csúcshazugság lenne.

Hogy miért nagyon nagy a baj? Azért, mert Pinocchioink nemcsak a magyar embereket nézik hülyének, hanem az egész országot nevetségessé teszik. Ők talán mennek április 12-e után, de a szomszédos országok maradnak, a magyar diplomáciára és az országra rásülő bélyeget sem lesz egyszerű lekaparni. Márpedig nemzetközi szolidaritásra és támogatásra egyre vészesebben rászorul az összeomlás szélére sodródott kis hazánk.