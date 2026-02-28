Tisza: Két dolgozó szenvedett mérgezést a napokban az egyik debreceni akkugyárban

Legalább két dolgozó szenvedett mérgezést néhány napja az egyik debreceni akkumulátorgyárban - közölte egy szombat reggel megjelent Facebook-posztjában a párt országgyűlési képviselőjelöltje.
Tárkányi Zsolt egy rövid videót tett közzé, amelyet az egyik ott dolgozóval készített. Közlése szerint ez csak egy részlet a teljes beszélgetésből, amelyet később hoz nyilvánosságra.
Ebben egy, a kamerának háttal ülő, kitakart, eltorzított hangú dolgozó beszél arról, hogyan történt a mérgezés.
Pont én voltam az a szerencsés ember, aki azt fogtam meg, amelyen a pólus kimenet hiányzott.
Pont én voltam az a szerencsés ember, aki azt fogtam meg, amelyen a pólus kimenet hiányzott.

- idézte fel. Szavai szerint az volt a probléma, hogy a pólus kimeneten keresztül, ahol a cellában található gázok, vegyületek vannak, a lítium, a mangán és a kobalt szivárgott.
„Fájt a torkom, lüktetett a fejem, ahogy a kollégák segítettek lemenni friss levegőre. Na ott még rosszabbul lettem, ott éreztem, hogy remeg a kezem-lábam (...) nagyon-nagyon kábult voltam, felmentünk és képszakadás” - fogalmazott a nyilatkozó. Kollégái tájékoztatása szerint elájult, és elkezdett reszketni, félrebeszélt és dadogott. Munkatársai azt is mondták neki, hogy a bal keze és lába egyáltalán nem mozdult.