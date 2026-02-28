Leállította minden közel-keleti járatát a Wizz Air

A közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air a szaúd-arábiai járatait is azonnali hatállyal felfüggesztette, amelyek legkorábban március 3-án indulatnak újra - írja a légitársaság legfrissebb, lapunknak is megküldött tájékoztatásában.
A Wizz Air korábbi közlése szerint az izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatokat is felfüggesztette, ezek legalább március 7-ig nem közlekednek.
A légitársaság külső szakértők bevonásával folyamatosan elemzi a biztonsági helyzetet, állandó kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi légiközlekedési, biztonsági és kormányzati szervezetekkel. Az üzemeléssel kapcsolatos döntéseket folyamatosan felülvizsgálja, és menetrendjét az aktuális helyzethez alakítja.
A Wizz Air jelezte: köszönik az érintett utasaik megértését és türelmét, őket a haza- és kijutási lehetőségekről az ügyfélszolgálat közvetlenül értesíti. Nyomatékosították: számukra az utasok, a személyzet és a repülőgép biztonsága minden helyzetben a legfontosabb.