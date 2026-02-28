Szijjártó Péter: Minden Izraelben és Iránban tartózkodó állampolgár regisztráljon konzuli védelemre

Irán;Izrael;Szijjártó Péter;háború;

2026-02-28 10:49:00 CET

Egyben a térségbe tervezett utazások elhalasztását is javasolta.

Minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgár haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombati Facebook-bejegyzésében.

Szijjártó Péter mindenkit arra kért, halassza el a térségbe tervezett utazását az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt.

A tárcavezető közlése szerint az Izraelben tartózkodók a +972585003928-as telefonszámot hívhatják. Az Iránban tartózkodók a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni a 003680368036 számon - ismertette. A posztban kitért arra is, hogy telefonon beszélt Gideon Sa'ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatást adott az elmúlt órák eseményeiről.