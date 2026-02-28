Irán amerikai katonai támaszpontokat vett célba

Irán;Izrael;Egyesült Államok;támadás;Donald Trump;célpontok;amerikai támaszpont;

2026-02-28 11:00:00 CET

Donald Trump beszédében figyelmeztetett arra, hogy a több naposra tervezett támadássorozatban amerikai katonák is életüket veszthetik.

Az izraeli–amerikai támadások után Irán több közel-keleti amerikai katonai létesítményt vett célba. Robbanásokat jelentettek Irakban, Katarban, Bahreinben, Jordániában és másutt a térségben. Donald Trump beszédében figyelmeztetett arra, hogy a több naposra tervezett támadássorozatban amerikai katonák is életüket veszthetik. Mennyire jelentős az amerikaiak katonai jelenléte a Közel-Keleten?

Az Egyesült Államok mintegy 40-50 ezer katonát állomásoztat a térségben, összesen 19 támaszponton, amelyek a Perzsa-öböl védelmétől a légi műveletekig számos feladatot látnak el.​

Al-Udeid légitámaszpont (Katar)

Ez a Közel-Kelet legnagyobb amerikai katonai bázisa, Dél-Dohától délnyugatra található, több mint 11 ezer amerikai és szövetséges katona állomáshelye, ahol több mint 100 repülőgép vár bevetésre, beleértve bombázókat, vadászgépeket és drónokat. A bázis az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) előretolt főhadiszállása, valamint a Kombinált Légi és Űrműveleti Központ (CAOC) „otthona”, amely koordinálja a teljes régiós légi műveleteket – Katar 1 milliárd dollárból építette, de most elsődleges iráni célpont.

Bahreini haditengerészeti támaszpont

Bahreinben, a főváros közelében működik az amerikai haditengerészet 5. flottájának főhadiszállása, amely a Perzsa-öböltől az Indiai-óceánig terjedő tengeri műveleteket irányítja, hajókikötővel, logisztikával és hírszerző központokkal.​ A bázis sebezhető a közelsége miatt Iránhoz, korábban is támadták drónokkal; stratégiai jelentősége miatt fontos célpont a teheráni válaszcsapások során.​ Ezúttal is rakétákkal támadta a perzsa állam, amint azt Teherán hivatalosan is megerősítette.

Kuvaiti támaszpontok (Arifdzsán tábor, Ali Szalim légibázis)

Kuvaitban több bázis működik, köztük az Arifdzsán tábor, az amerikai szárazföldi erők Középső Parancsnokságának központja kb. 13 ezer katonával, valamint az Ali Szalim légibázis, amelyek Irakba és Szíriába irányuló logisztikai és légi támogatást nyújtanak. Ezek egyebek mellett a csapatmozgatásokat figyelik. Síita milíciák és iráni rakéták miatt gyakran érte őket támadás; most a bázis evakuálását jelentették be.​

Ad-Dafra légitámaszpont (Egyesült Arab Emírségek)

Az ad-Dafra az Egyesült Arab Emírségek nyugati parancsnokságának székhelye, ahol az amerikai, úgynevezett „380. Légi Expedíciós Szárny” állomásozik F-16-osokkal, felderítőkkel, tankolókkal és Mirage 2000-esekkel, támogatva az Iszlám Állam elleni műveleteket és regionális légvédelem. A bázis kulcsfontosságú a térségi légi műveletekhez, de iráni drónok és rakéták hatósugarában fekszik, így magas riadókészültségben van.​

Ain al-Aszad légibázis (Irak)

Irak második legnagyobb légibázisa Anbár tartományban, korábban az amerikai 7. hadosztály központja volt, most iraki erők irányítása alatt áll, de amerikai egységek továbbra is jelen vannak: felderítést hajtanak végre és légicsapások végrehajtására is képesek. 2020-ban 22 ballisztikus rakétával támadta meg Irán, százan sérültek meg; jelenleg is elsődleges célpont proxy csoportok számára, robbanásokat is jelentettek.​

Erbíli légibázis (Irak)

Észak-Irakban, kurd területen fekszik, amerikai légierő egységek bázisa Szíria és ISIS elleni műveletekhez; kisebb méretű, de stratégiai fontosságú a térségi stabilitáshoz.

Egyéb támaszpontok

Jordániában a Muwaffaq asz-Szalti légibázis segítette az Iszlám állam elleni műveleteket. Törökországban az Incirlik légibázis NATO-központként üzemel kb. 2100 amerikai katonával, nukleáris fegyverekkel és Irak/Szíria elleni légicsapások indítóhelyeként. Ezek a bázisok együttesen biztosítják az amerikai katonai fölényt.