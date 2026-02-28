hajóbaleset;uszály;zátony;Vámosszabadi;

2026-02-28 16:55:00 CET

Senki sem sérült meg, üzemanyag sem szivárgott a Dunába.

Zátonyra futott és léket kapott egy román uszály Vámosszabadinál - írja a Kisalföld.

Az Alcyon nevű, búzát fuvarozó hajó pénteken a délutáni órákban megfeneklett, az orrész sérült meg. A szakemberek folyamatosan próbálják eltávolítani a hajótestbe jutott vizet. A helyiek szerint ez kevés eredménnyel jár, ugyanis péntek óta további víz juthatott be, és az elsüllyedt szakasz mélyebbre került, mint egy nappal korábban. A lap információi szerint a négy vagy öt főből álló személyzet tagjai nem szenvedtek sérülést. Az üzemanyagtartály sértetlen maradt, ezért a víz nem szennyeződött.

A katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a vízügy és a rendőrség szakemberei a helyszínen tartózkodnak.